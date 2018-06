Cospedal: "No sé la posición que voy a tener pero haré lo posible por tener un partido unido y fuerte"

Miércoles, 6 junio 2018

Política

NACIONAL | ELDIAdigital

La secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, no se ha descartado este miércoles en la carrera para suceder a Rajoy y ha señalado que será una decisión que tomará y anunciará "cuando corresponda". Eso sí, ha indicado que el sucesor debe ser aquella persona que mejor garantice la unidad y el futuro del PP como partido.

"No sé la posición que voy a tener, pero desde la posición en que esté, haré lo posible porque seamos lo que tengamos que ser, un partido unido y un partido fuerte. Y lo haré con todo el sentido común posible", ha declarado Cospedal, al ser preguntada si tendrá que dejar la secretaría general del partido en caso de aspirar a ser candidata a la sucesión.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Cospedal ha recalcado que la Junta Directiva del PP pondrá el lunes fecha al congreso extraordinario para elegir presidente del PP, que se celebrará en la segunda quincena de julio previsiblemente. "Lo importante es que del congreso salgamos unidos y fortalecidos y por eso es por lo que voy a trabajar", ha dicho.

LA PERSONA QUE GARANTICE LA UNIDAD Y EL FUTURO DEL PP



Al ser preguntada por qué candidato se descantaría si tuviera que elegir entre Ana Pastor, Iñigo de la Serna o Albert Núñez Feijóo, ha afirmado: "Si yo tuviera que elegir, la persona que mejor represente a todos los militantes del PP y que garantice nuestra solvencia, nuestra unidad y nuestro futuro como partido". A su juicio, para ella eso es lo más importante "por encima de los nombres".

Cospedal no ha aclarado si finalmente presentará su candidatura y ha destacado que "hoy no es el momento para esto" sino para "reivindicar" lo que ha hecho el PP al frente del Gobierno de España y la figura de Mariano Rajoy, "un gran presidente y una gran persona". "Yo haré lo que yo crea que es mejor para mi partido", ha aseverado, para añadir que se pronunciará "cuando corresponda".

En este sentido, ha dicho que "piensa desde ya en muchas cosas" y ha agregado que "lo mejor" es que ese cónclave termine con un partido "unido y fuerte", con "independencia de cuál sea su posición" en el mismo. "Lo más importante es que salga un partido unido y en eso estoy", ha reiterado.

RAJOY, "EL MEJOR PRESIDENTE"



Tras asegurar que Mariano Rajoy está "bien, sereno y tranquilo", ha subrayado que el expresidente ha dado una muestra de "grandeza" política y personal. "Tiene su profesión y podrá ser lo que quiera y hacer lo que quiera", ha apostillado, para sentenciar que, en su opinión, es "el mejor presidente que ha tenido España".

La secretaria general del PP ha afeado al expresidente José María Aznar sus declaraciones ofreciéndose a reconstruir el centro-derecha español. "Dice que no se siente vinculado con ninguna formación política y que la valoración que hacía lo hacía desde su posición en la actualidad. A partir de ahí no tengo mucho más que decir porque se ha colocado como un ciudadano sin vinculación política alguna y creo que no hay más que valorar", ha enfatizado.

¿VENTA DE GÉNOVA 13?



Al ser preguntada por la posibilidad de vender la sede nacional del PP, en la calle Génova 13 de Madrid, Cospedal ha dicho que este no es el tema "más importante" en este momento y ha señalado que cuando ella llegó en 2008 a su cargo la sede del partido "llevaba muchísimos años funcionando".

"La posibilidad de vender o no vender siempre está ahí pero no creo que sea el tema más importante al a hora de definir qué es lo que quiere hacer el PP", ha dicho, para rechazar esas afirmaciones de que está "maldita" porque el Partido Popular ha ganado elecciones, como las de 1996, 2000, 2011, 2015 y 2016.

Finalmente, ha quitado hierro a las palabras del portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, asegurando que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene legitimidad, y las ha enmarcado en que por primera vez en España hay un Ejecutivo que no ha ganado las elecciones en las urnas. "La democracia es así y es un Gobierno que se ha conformado con el disgusto de muchos ciudadanos pero es perfectamente legal", ha dicho, para pedir no dar "más trascendencia" a las palabras del portavoz parlamentario y ponerlas en el "contexto".