Marchamalo presenta su portal de participación

Miércoles, 6 junio 2018

provincia

Guadalajara | El Dia

El alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, que ha presentado este portal junto al el CEO de Redlines --encargada del desarrollo técnico de la herramienta--, César Calderón, ha destacado que este portal "nace de la misma herramienta que utilizan grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o La Coruña y también otras en el extranjero, como Buenos Aires o París", remarcando que es el primer municipio menor de habitantes del país que ha implementado este modelo de participación directa, según ha informado el Ayuntamiento de Marchamalo en nota de prensa.

"Es ya una década la que llevamos implementando distintas herramientas de participación ciudadana en Marchamalo, que hemos ido adaptando a los tiempos y a la evolución de las tecnologías, como puede verse en los múltiples canales de comunicación que tenemos con mensajes, aplicaciones o redes sociales y también con asambleas ciudadanas en las que nos hemos juntado con la gente", ha subrayado Esteban.

Sin embargo, ha insistido en que desde el Gobierno municipal querían "ir un paso más allá para facilitar las posibilidades a quienes plantean las cuestiones en asamblea o en estos canales les da cierto reparo", asegurando que hay garantías de que si estas cuestiones consiguen "los apoyos necesarios", desde el Ayuntamiento se comprometen a llevarlas a cabo.

Para animar al uso de la nueva plataforma y fomentar "desde ya" la participación de los vecinos de Marchamalo, el Alcalde ha reiterado el compromiso que ya está plasmado en la propia web (decide.marchamalo.es) en su apartado de presupuestos participativos, de la reserva de 100.000 euros del presupuesto municipal de 2019 para aquellos proyectos de inversión que se propongan por parte de la ciudadanía y que sumen más apoyos.

"Tenemos delimitada la cantidad, tenemos tasados los tiempos en los que la gente va a poder decidir y tenemos definido el compromiso de cuándo debe ejecutarse", ha apuntado el regidor, en lo que ha definido como un paso definitivo hacia "el gobierno abierto que la gente tenga en su móvil, con capacidad real de influir en la toma de decisiones del Ayuntamiento".

RedLines se ha encargado del desarrollo técnico de la herramienta y también del plan de formación y comunicación creado junto con el Ayuntamiento de Marchamalo para dar impulso al uso de esta herramienta, a la que se puede acceder desde cualquier parte y cualquier dispositivo y que, con un sencillo proceso de registro y verificación de identidad, permite a cualquier persona empadronada en Marchamalo y mayor de 16 años pasar a participar de forma activa en la toma de decisiones municipal.

"El plan de comunicación y formación es tan importante como tener una herramienta tecnológicamente eficaz, ya que si la gente no la conoce o no sabe cómo funciona no lograremos el objetivo de que sea efectiva a la hora de captar las necesidades y actuar sobre ellas", ha señalado el CEO de RedLines, César Calderón, que ha elogiado la "audacia" del Gobierno gallardo a la hora de prestar oídos a la iniciativa y dar el paso "siendo pioneros en Castilla-La Mancha".

Calderón ha comentado que "hay otros intentos que pueden buscar cosas parecidas, pero no con el plan de desarrollo, comunicación y formación que Marchamalo ha puesto en marcha y desde luego sin la determinación política que le aporta el poner 100.000 euros sobre la mesa para que sean los ciudadanos quienes decidan qué hacer con ellos gracias a los nuevos presupuestos participativos".

PARTICIPAR EN LA HERRAMIENTA

Para poder participar haciendo propuestas y votando las que otras personas suban a la plataforma, sólo hay que acceder a decide.marchamalo.es y registrarse como usuario. Puede hacerlo cualquier persona empadronada en Marchamalo y mayor de 16 años, a la que se le pedirá una verificación de sus datos personales para permitirle el acceso pleno a todas las funcionalidades.

Una vez dentro, pueden abrirse debates sobre cualquier tema y opinar, sin vinculación a ninguna acción posterior. También pueden crearse propuestas con el objetivo de alcanzar los apoyos necesarios para que pasen a votación popular. En ese proceso pueden hacerse comentarios con los que mejorarla hasta lograr los apoyos necesarios. Si se logran, la propuesta se eleva a votaciones y todos los usuarios reciben un correo electrónico avisando del plazo que hay para votar a favor y en contra. Si hay más votos afirmativos que negativos y se alcanza el mínimo de votos requeridos, la propuesta pasa a votación en el pleno del Ayuntamiento y se ejecuta, pudiendo ser referente a cualquier asunto de índole municipal y siempre y cuando su realización no contravenga la legislación vigente.

También se puede participar activamente en procesos de votación abiertos por el propio equipo de Gobierno municipal o en los presupuestos participativos que ya se han lanzado sin necesidad de un mínimo de apoyos. Hay de plazo hasta el 5 de agosto para hacer propuestas, que después pasarán a votación hasta el 9 de septiembre.