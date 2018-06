CCOO y UGT anuncian nuevas concentraciones por la negociación colectiva

Miércoles, 6 junio 2018

Estas movilizaciones suponen la continuación de las convocadas anteriormente por CCOO y UGT para reivindicar "más igualdad, más salarios, más estabilidad laboral y negociación colectiva, más protección social y pensiones", según han explicado este martes los secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa y Carlos Pedrosa, respectivamente.

El objetivo central de los sindicatos es "presionar" a las organizaciones patronales CEOE-Cepyme para culminar la firma del el IV Acuerdo sobre el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para 2018 y 2019, "un marco estable para el diálogo social imprescindible para impulsar y consolidar la recuperación económica", han informado los sindicatos en nota de prensa.

Pero ambos sindicatos quieren también que la 'agenda social', sus demandas a la patronal y al Gobierno, adquiera protagonismo "desde la negociación y desde la calle, que son las palancas para conseguir los cambios sociales que necesitan España y Castilla-La Mancha", ha subrayado De la Rosa. "Si nadie lo evita, las nuevas movilizaciones no serán las últimas", advirtió Pedrosa.

La salida del Gobierno de "un partido corrupto" ya supone una "regeneración democrática" que los sindicatos valoran. Pero en "este momento histórico, las patronales no pueden ponerse de perfil, a la regeneración democrática hay que añadir la regeneración económica, el reparto justo de la riqueza"

Tanto Pedrosa como De la Rosa cuestionaron la actitud y las propuestas de las patronales. "Mientras la patronal mantenga su oferta de subida salarial de 'hasta' el 2%, no puede haber acuerdo. Decir hasta el 2% puede significar subir el 0,1%, o no subir nada. Mientras la patronal no se mueva de su posición, seguiremos apostando por la movilización. Hay que doblegar el tozudo empecinamiento de la patronal", recalcó De la Rosa.

Por lo que ha abogado por "marcar mínimos para recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años, subidas por encima del 2% como poco, incluso del 3% en Castilla-La Mancha, pues los salarios están a la cola del país".

Los sindicatos también quieren pactar en el AENC "un salario mínimo de convenio de 1.000 euros al mes", además de recuperar y universalizar las cláusulas de revisión salarial. La inclusión en los convenios de cláusulas de estabilidad en el empleo; así como de cláusulas obligacionales para erradicar la brecha salarial de género.