Gran actuación del At. San Ildefonso en la 2ª Jornada del Regional Absoluto de Toledo

Viernes, 8 junio 2018

Polideportivo: Atletismo

DEPORTES | El Día 13:50 |

El Club Atletismo San Ildefonso-Banco Mediolanum acudía a la 2ª Jornada del Regional Absoluto de Toledo con un puñado de buenos atletas que se repartían entre las pruebas de fondo y medio fondo. Y lo hicieron francamente bien. 4 medallas en el 500 no son poca cosa. La victoria de Pedro Vega Ballesteros en categoría Absoluta no sorprendió a nadie, ni tampoco el 2º puesto de Francisco Domínguez Hebrero, aunque Andrés Vega (UDAT) no lo puso fácil en ningún momento y se hizo con el tercer puesto del podio. Así pues, doblete sanildefonsero con Pedro y Francisco, Campeón y Subcampeón Regionales. Además, Jorge Cid y José Luis Martín realizaron una magnífica carrera.

En esta misma distancia pero en categoría Veteranos, de nuevo César García Gómez volvió a demostrar su buen estado de forma y se proclamó Campeón Regional M35 mientras que Santiago Quintanero Díaz fue tercero en M40. En el 800, Christian Epitié se impuso claramente en la 2ª serie (2:00:29) seguido por Marco Ramos (4º), Santi Lozano (8º) y Rodrigo Morales (12º); en la 3ª serie, Juanjo Lorente y Mohamed Cherroud fueron 3º y 4º respectivamente. Finalmente, en la prueba que cerró el Campeonato, Alba Fernández Patón (UDAT asociado al San Ilde) fue 3ª en el 800. Nos quedamos, eso sí, sin la participación de los hermanos Vela, David y Carlos, que en los lanzamientos no dejan de sorprendernos.

Además, pudimos ver pruebas muy disputadas y de alto nivel en el 400, 100 vallas, altura ... y el 200 en el que Lucas Búa de Miguel (FCBarcelona) mejoró su marca personal hasta dejarlo en 21:21.





El atleta sonsecano del Club Atletismo San Ildefonso-Banco Mediolanum cuajó una gran actuación en el Trofeo Ibérico Sub18 disputado el pasado sábado en la localidad portuguesa de Abrantes. Luis acabó en 2º lugar con un registro de 6:09.56, solo superado por el portugués Etson Barrios. Este tiempo viene a confirmar las buenas sensaciones de cara a una temporada en pista al aire libre muy ilusionante que apenas comienza ahora. Después de esta prueba, el sonsecano tiene como objetivos el Nacional Sub 18 por Federaciones, que se celebrará en Ciudad Real el 9 de junio y el Campeonato de España de la misma categoría en Gijón, el día 24 de este mismo mes.