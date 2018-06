Las asociaciones de vecinos del Casco y El Salvador anuncian su asistencia al pleno

Miércoles, 6 junio 2018

este jueves

Cuenca | ELDIAdigital.es

Afirman que desde la concentración del domingo 27 de mayo convocada por varios colectivos, la asociación no ha recibido ninguna información directa por parte del Ayuntamiento, sólo a través de los medios de comunicación.

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo lamenta que el Ayuntamiento "les quiera confrontar con el resto de la ciudad alegando que es lo que han pedido los vecinos”, y para ello desde la Asociación exponen:

"En las no tan numerosas reuniones mantenidas con el Ayuntamiento, la Asociación de Vecinos solicitó que se diera solución al problema que había de la gran cantidad de tráfico soportado en el Casco sobre todo los fines de semana y fechas señaladas, así como más control en las zonas habilitadas para aparcamiento de residentes mediante el sistema de bolardos retráctiles y autorizaciones emitidas por dicho Ayuntamiento en legislaturas pasadas. El actual Ayuntamiento presentó a la Asociación la posibilidad de implantar un sistema de control utilizado en otras ciudades, como es el sistema de cámaras. El problema es que este sistema de cámaras no se puede implantar de forma aislada sin contar con un plan global de movilidad, con alternativas de transporte público, con alternativas de accesos peatonales o mecanizados, con alternativas a los residentes y usuarios que conviven en el Casco Antiguo. Este sistema ayudaría a controlar las zonas de aparcamiento, en efecto, pero no solucionaría los problemas de movilidad existentes en un barrio cada vez más despoblado, pero con más vehículos circulando a través de sus estrechas calles. No son las cámaras en sí el problema principal, son los daños colaterales que conllevan a la gente que vive o tiene intención de vivir en el Casco Antiguo, como la eliminación de plazas de aparcamiento en superficie, la falta de más plazas para residentes en los parkings, la falta de alternativas de acceso que no sean el vehículo privado, las condiciones de la ORA para obtener la credencial de residente…"



La AAVV afirma sentirse "defraudada y engañada por parte del Ayuntamiento en la implantación de este sistema, no hay ninguna campaña de información, en la web del Ayuntamiento no aparece ninguna información relativa a esclarecer el funcionamiento y a cómo va a funcionar el sistema informático que permitirá a propietarios de garajes particulares introducir los datos del vehículo que van a estacionar, al igual que los establecimientos hoteleros.



Ha comenzado el período de pruebas pero la aplicación informática no aparece por ningún lado. ¿Cómo resolvemos los casos particulares de familiares, de los profesionales que vienen a reparar algo, de las estancias dentro del casco antiguo de los vecinos del barrio del castillo cuando tengan que acudir al consultorio médico, etc.? Preguntas sin respuesta a día de hoy".