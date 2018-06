LA EMPATÍA (Por Fermín Gassol)

Jueves, 7 junio 2018

Empatizar o no empatizar, “that is the question”, que ésta parece ser la cuestión que hoy dirige al mundo de manera especial, el concepto mito de ahora mismo. El metafísico ser o no ser de Hamlet llevado al campo inmanente y existencial de los sentimientos que son aquellos resortes con los que nos conducimos de una manera más o menos consciente; que todo parece analizarse hoy desde este estado de nascencia, aceptación y relación afectiva.