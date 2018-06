El PP pide al PSOE que explique por qué ha retirado las enmiendas a los PGE

Jueves, 7 junio 2018

El PP de Castilla-La Mancha ha pedido este jueves al PSOE que explique por qué sus diputados nacionales en la región han retirado todas las enmiendas que presentaron para mejorar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Se supone que eran para mejorar los que no les gustaba y ya parece que les gusta", ha añadido.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa la presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Ana Guarinos, quien ha criticado que los parlamentario nacionales del PSOE en Castilla-La Mancha "daban una imagen que no se correspondía con la realidad".

Durante su comparecencia, la dirigente 'popular' se ha mostrado confiada en que la "rivalidad" entre el presidente regional, Emiliano García-Page, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no suponga "un perjuicio" para Castilla-La Mancha y que el jefe del Ejecutivo autonómico siga reivindicando y exigiendo lo que hasta ahora ha venido pidiendo al gobierno del PP.

Del mismo modo, ha mostrado su preocupación por la toma de posesión de los nuevos ministros del Ejecutivo español y se ha detenido en concreto en la ministra de Economía, Nadia Calviño, para asegurar que se "ha declarado enemiga de los agricultores" porque "su pretensión era rebajar la PAC" en Europa.

También ha tenido palabras para la nueva ministra de Empleo, Magdalena Valerio, de la que ha señalado que su gestión cuando fue consejera en la región "no fue lo mejor para Castilla-La Mancha". "Formó parte del Gobierno que arruinó y endeudó hasta las cejas la región y la dejó con el mayor déficit que ha conocido hasta la fecha", ha dicho.

Además, Guarinos ha señalado que Valerio, cuando fue consejera de Justicia y Administraciones Públicas, se mantuvo "distante" con las familias de los fallecidos en el incendio de La Riba de Saelices y "tuvo que salir a la palestra cuando en las Cortes se aprobó una resolución que presionaba a la jueza pidiendo que retirara la denuncia a aquellos que estaba imputados".

"A Valerio se la conoce en relación con este tema con una indignidad que no se nos olvidará a los guadalajareños, no solo por no reconocer a las víctimas como sí lo hizo Cospedal, sino que cuando se estaba tramitando la ley de caso único, que trataba de darles a las familias la verdad y la justicia que se merecían, salió en los medios diciendo que lo que tenía que hacer Cospedal era pagar este reconocimiento de su bolsillo", ha concluido.