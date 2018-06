La Diputación de Ciudad Real pide 1,8 millones de fondos Feder

Jueves, 7 junio 2018

Caballero, ha señalado que esta iniciativa persigue lograr que Ciudad Real sea la provincia mejor conectada a Internet de España y con más número de puntos de acceso libres y gratuitos de toda España.

"Lo que estamos planteando es que todos los pueblos, aldeas y pedanías de la provincia cuenten con un punto de inclusión digital, lo que supone la instalación de tres ordenadores con todos sus periféricos, incluyendo la impresora y conexión a Internet, en espacios públicos para que estén a disposición libre y gratuita de todos los ciudadanos", ha dicho.

El presidente de la Diputación ha señalado que se ha solicitado, aproximadamente, la colocación de unos 600 puntos de inclusión a Internet, lo que significa la instalación de 1.800 ordenadores conectados a la red que se van a repartir "hasta la aldea más pequeña de la provincia, aunque sólo tenga un habitante".

Ha destacado que se trata de una ambiciosa apuesta ya que el analfabetismo actual no está relacionado con la lectura y la escritura, sino con las nuevas tecnologías, "ya que aquellos que no están conectados pueden ser excluidos". "Somos muy conscientes de que las posibilidades de relacionarse con la administración, de encontrar empleo e, incluso, la atención sanitaria precisan de las nuevas tecnologías. Por eso queremos que pequeños y mayores, vivan donde vivan de la provincia, disfruten de esta inclusión digital en espacios públicos", ha apuntado.

Tras mantener conversaciones con el Gobierno regional en las que, según ha manifestado, le han asegurado que se quiere agilizar el proceso lo máximo posible, José Manuel Caballero ha indicado que sus cálculos prevén que pudiera estar licitando en septiembre u octubre para que la empresa pudiera estar instalando los equipos entre diciembre y enero.

"Y todo ello con el objetivo también de tener después monitores a través de las universidades populares para que favorezcan esa inclusión digital, con lo que el siguiente paso que perseguimos es que todos los ciudadanos tengan su firma digital. Hoy es un porcentaje muy pequeño el que lo tiene y eso dificulta que puedan aprovechar todos los beneficios de las nuevas tecnologías", ha apostillado.

UN GOBIERNO QUE GENERA ILUSIÓN A TODOS LOS ESPAÑOLES

En otro orden de cosas y cuestionado sobre el Gobierno que ha configurado el presidente Pedro Sánchez, ha considerado que "está impresionando y sorprendiendo muy positivamente a todos los españoles, tanto a las personas que son socialistas y progresistas como a votantes tradicionales del PP, a los que también les están sorprendiendo muy positivamente las primeras decisiones del presidente Pedro Sánchez".

En este sentido, ha considerado que se ha conformado un gobierno de ministras y ministros que "es muy representativo de la realidad de España" ya que, ha agregado, ha seleccionado a los mejores de cada ámbito para ponerlos al frente de esas materias.

"Creo que se ha despertado una ilusión en sectores dinámicos, emergentes, innovadores y del conocimiento y la inteligencia de que el país puede mejorar porque ese es el encargo que tiene este Gobierno por el tiempo que sea, porque eso lo determinarán las circunstancias políticas".

Para Caballero, la presentación de la moción de censura era "absolutamente obligada" porque "no se puede permitir que gobierne un partido, un presidente y los ministros que están afectados por corrupción. Tiene que funcionar la Constitución y lo ha hecho a través de la moción de censura. A partir de ahí, se cumplirán las expectativas y las ilusiones de los españoles".

Finalmente, ha querido dejar claro que a pesar de estar "muy contento con el Gobierno de Pedro Sánchez" seguirá reivindicando para la provincia y los ciudadrealeños "lo mismo que al de Rajoy", como que se levante el techo de gasto para que una administración "saneada, que no debe nada a nadie y que tiene ahorro e los bancos" como la Diputación de Ciudad Real pueda invertir "en mejorar la vida de los ciudadanos".

Asimismo, ha agregado que seguirá reivindicando al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con el que ha dicho tener "muy buena relación", infraestructuras básicas como que la Autovía que tiene que comunicar con Extremadura y Portugal pase por Almadén y que se defina "de forma inmediata", así como que se agilicen las actuaciones en la N-430 para evitar accidentes, se acorte en el tiempo la ejecución de la variante de Fuente El Fresno y se resuelvan las de Ciudad Real y Puertollano.

"En definitiva, le voy a pedir que cumpla con la provincia de Ciudad Real como no ha cumplido Rajoy en sus siete años de Gobierno. No renunciamos a nada de lo que hemos pedido pero ahora estamos seguros de que se nos va a atender y respetar, que es lo que no ha ocurrido en siete años. Y no tenemos inconveniente en que en estas reivindicaciones nos acompañen quienes no lo han hecho hasta ahora, el PP, que seguramente sí van a exigirle al PSOE lo que no le exigían al PP. Pero no nos importa que ahora reivindiquemos juntos lo que necesita la provincia", ha concluido.