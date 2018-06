El Hospital de Ciudad Real y la UCLM recibirán una parte de la recaudación de la AECC

Jueves, 7 junio 2018

economía

Ciudad Real | El Dia

Así lo ha anunciado su presidente provincial, Félix Peinado en la mesa de cuestación situada en la Plaza Mayor durante la tradicional jornada de recaudación de fondos de esta asociación.

Peinado, en este sentido, ha explicado que desde la provincia de Ciudad Real este año se va a aportar una cantidad similar a la del año pasado --unos 145.000 euros-- y que con la "particularidad" introducida este año pretenden "arrimar el ascua a la sardina de la provincia de Ciudad Real".

Por otro lado, desde la asociación se quiere trasladar un "mensaje de vida" de tal forma que "desvinculemos el cáncer de la muerte", que se trata de una enfermedad "muy seria y grave" pero se cura en más del "60 por ciento de los casos", un hecho para el que es fundamental la "predisposición de curarse del paciente". Además, ha anunciado un desfile de moda benéfico para recaudar fondos que se celebrará el próximo 15 de junio en el Museo López Villaseñor a partir de las 18.00 horas.

"PERDERLE EL MIEDO A LA PALABRA CÁNCER"

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, que con este acto ha vuelto a la vida pública tras dos meses de baja tras detectarle un cáncer de mama, ha afirmado que hay que "perderle el miedo a la palabra cáncer" y "decirlo claramente". También ha destacado la necesidad de dar apoyo desde las instituciones y ha brindado la ayuda del Ayuntamiento "con nuestros recursos y nuestra capacidad", además de animar a los vecinos a que colaboren ya que "nadie está exento".

Para la alcaldesa no hay mejor altavoz para esta asociación que "ver las calles y las plazas llenas con esos voluntarios y voluntarias que están recaudando fondos para algo que es importantísimo". Ha destacado la "magnífica labor" de los profesionales de la medicina y ve la prevención y la detección precoz como fundamentales. Para ello es necesario, en palabras de Zamora, la inversión en investigación.

Zamora, desde su experiencia personal, ha querido transmitir ánimos a todos aquellos que sufren la enfermedad, en especial a las que sufren cáncer de mama como ella, y ha explicado que una "quimioterapia no es una condena, no es un encierro". Ha añadido que si "su cara y su testimonio" como personaje público puede servir para que aquellos que sufren la enfermedad no se "vengan abajo" lo hará, "van a escuchar mi voz, ver mi cara y vamos estar cogidos de la mano".

De su lado, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha destacado que este es un acto de "visibilización de la vida", ya que la asociación demuestra "que se puede ganar la batalla y que se puede salir". Además, ha apuntado a la importancia de que exista un "compromiso ciudadano" para conseguir recursos que permitan "seguir investigando" y para ayudar a las personas que sufren la enfermedad. Caballero ve también importante el papel de las administraciones públicas en el sentido de que dediquen los "recursos necesarios" para tener "la mejor sanidad" dando relieve a la prevención aunque sin olvidar la curación.