Viernes, 8 junio 2018

Fútbol: Segunda B

DEPORTES | El Día 08:35 |

Victor Calarge, lateral brasileño, ex de la Balompédica, con la que ha conseguido el ascenso a Segunda B, cambia Cuenca por Talavera de la Reina. Es el segundo fichaje de los de Fran Alcoy. Firma por una temporada y viene a reforzar una zaga en la que no estará Óscar Prats, que no ha aceptado la oferta de continuidad del club.