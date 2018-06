PREMIO MARQUÉS DE SANTA CRUZ DE MARCENADO (Por Eduardo Martínez Rico)

Viernes, 8 junio 2018

BLOGS | ELDIAdigital





Fue un acto solemne, entrañable, con muchos militares –y muchos altos cargos- de uniforme, que tuvo lugar en el CESEDEN, Centro Superior de la Defensa. Yo tengo mucha simpatía y admiración por los militares, así que estuve muy a gusto entre ellos.



Este premio está destinado precisamente a un militar que, aparte de cumplir con sus obligaciones y desempeño de forma sobresaliente, destaque en el estudio y en la investigación de la cultura militar. Yo conozco lo suficiente al Capitán de Navío Blanco Núñez como para saber que es muy merecido su premio, porque a poco de tratarlo uno se da cuenta de que es un verdadero sabio en los temas que competen al premio Marqués de Santa Cruz de Marcenado.



He leído algunos trabajos suyos y tuve la suerte de que me enseñara el Museo Naval de Madrid y el Museo Naval de Ferrol, con sus instructivas palabras. Hace algún tiempo quería escribir una novela de barcos de guerra y que él me orientara en la documentación. Todavía no he escrito esa novela –no sé si la escribiré algún día-, pero de momento aquello fue el comienzo de una buena amistad y este verano, si Dios quiere, me presentará en Cabañas, en el Club Marítimo La Penela, otra novela, Confesión, que he publicado hace poco y que tiene como protagonista, o coprotagonista, a un marino, un alférez de navío.



Blanco Núñez es un hombre de trato muy cordial que disfruta estudiando, según sus obras y sus palabras. Una vez me dijo que él no tenía mérito al saber porque “había leído”:



-Yo no tengo mérito, yo he leído.



Y comprendo muy bien lo que dice.



El martes, en el acto de entrega de su premio, en las palabras que nos dirigió, contó cómo una nieta suya en una redacción lo había descrito siempre escribiendo en su ordenador mientras “la abuela se ocupa del jardín”.



Esto lo recordó su mujer ayer en el cóctel.



-La pasión del sabio –dije yo.



Y eso es precisamente lo que pienso. Blanco Núñez es un apasionado, intuyo, no sólo de lo militar, o de lo naval, sino del conocimiento. Cuando uno disfruta, cuando uno siente auténtica pasión por leer, estudiar, aprender, todo esto requiere menos esfuerzo, porque éste se ve siempre acompañado por un intenso placer, y por el premio que acompaña al esfuerzo: el saber que lleva a aprender cosas nuevas, formando todo ello un gran viaje. Tal vez a ese proceso le llamemos sabiduría, un caminar del saber al aprender, mientras se va aplicando lo aprendido entre otras cosas en lograr nuevos conocimientos.



De esto creo que sabe mucho el Capitán de Navío José María Blanco Núñez. Le agradezco que me invitara a la entrega de su premio y le felicito muy calurosamente por él.



Y por supuesto por esa pasión que su nieta supo plasmar tan bien en su escrito: el abuelo escribiendo en el ordenador mientras su mujer cuida del jardín, que por cierto es otra actividad no menos sabia que ya alabaron los antiguos, el cuidado del huerto.



Decía Cicerón que si uno tenía una biblioteca y un jardín ya podía darse por dichoso.