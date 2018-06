AFORISMOS VII DE JUAN DE PORTOPLANO (Por Jesús Millán)

Viernes, 8 junio 2018

No te creas todos los aforismos-adagios-proverbios-fragmentos-preguntas-dichos que te encontrarás aquí o que haya plasmado en este papel electrónico este autor. Sino más bien, sea un motivo-razón de pensar-repensar, o dicho de otro modo, de buscar usted un mayor trozo de verdad y de bien moral y de eficiencia en el tema que se trata. No están terminados en sí, no han encontrado la verdad. Aviso a navegantes en el océano de las palabras…

- Al buscar ideas y hechos y datos, debes saber, que buscas con tu ser, en todos los sentidos, pero también lo que has heredado de siglos y milenios, lo que llamamos cultura. Dentro de mil años, puede que el ser de los que existan, sea semejante al tuyo, pero la cultura heredada será muy diferente, en muchos aspectos a la tuya, por tanto, sentirán-pensarán-desearán-hablarán en muchos sentidos y temas diferente a ti.

- Cada uno arrastra sus cruces, y no cabe duda que la creación o producción cultural, puede ser una, sea el saber o el arte el género que sea. Solo quién la lleva lo sabe, y por eso, quién la lleva, no debe echarle más peso a la cruz de los demás. Cosa que se olvida. Por eso la aptitud y actitud correcta, es no criticar a nadie por su producción cultural, que cada uno haga lo que pueda o lo que quiera, y solo los críticos profesionales, con razones y argumentos señalen lo bueno y lo menos bueno de cada producción cultural. Por eso, la enorme necesidad de que no se pierda la producción cultural de nadie, ni de nada. Hoy la tecnología lo permite, la conservación.

- En parte las cruces que llevamos las hemos escogido nosotros, en parte, nos la han echado los demás, cercanos o lejanos, y en parte, las circunstancias-historia-época-tiempo.

- ¡Cuánto bien hace, aquella persona, que intenta, sin que se note, no echar cruces a los demás, no echarse cruces innecesarias a si mismo, puede que parezca que no hace nada o casi nada, pero al no hacer mal a los demás, o intentarlo, no echar cruces y sufrimientos a los demás, pues evita muchos males o sufrimientos, a muchos, a algunas personas, y con eso, aunque no se note, está haciendo mucho más bien del que pensamos…!

- Hay personas que temen tanto a la muerte, que no viven la vida, vivirla en dignidad y humanidad y en moral correcta. Otros, otros la temen tan poco, que no saben vivir correctamente la propia vida, porque la ponen en dilemas que pueden ser muy graves.

- La cultura se mete en los intersticios de las neuronas, de cada sujeto, ciertamente, diríamos en cada uno, esferas diversas de la cultura. Después obramos según nuestra naturaleza y según la cultura que hemos adoptado y según la sociedad y según las circunstancias, y en ese combinado de ser y de estar, obramos en el tiempo y espacio que nos ha tocado vivir y existir.

- ¿Quizás el cerebro-psique-mente se puede formalizar-apriorizar de diversos modos y maneras, y cada sociedad-cultura-época-tiempo predominan unos modos de ser-estar-hacerlo, de tal modo, que esos “esquemas de organización de la psique-mente” de cada individuo y cada época o sociedad o cultura condiciona enormemente lo que se percibe-siente-habla-cree-conceptualiza?

¿Y a la vez, con lo que se conceptualiza-percibe-ve se va condicionando-apriorizando de determinado modo el propio cerebro-psique-mente? ¿Y en esa “estructura-caverna-realidad nos movemos, interior-exterior, exterior-interior?

¿Quizás, no dándonos cuenta, que puede que esencialmente, nuestro cerebro y del ser humano hace cincuenta o cien mil o veinte mil años, es genética-natural-neuronal-mentalmente similar, pero la apriorización-esquematización del mismo, es diferente, y por tanto, la cultura-pensar-sentir-desear de esa época, y al mismo tiempo, cada época va apriorizando-esquematizando-formalizando el cerebro de sus individuos de determinado modo y manera…?

- ¿Por tanto, hay que preguntarse y plantearse, se puede esquematizar-apriorizar-formalizar el cerebro humano dentro de su propia naturaleza, de diversos modos, modos diferentes, y cada época-cultura-tiempo, cada varios milenios, se va formalizando de distinto modo, poco a poco, con el transcurrir de la existencia humana-sociedades-culturas-tiempos-conocimientos concretos…?

¿O dentro de mil o cinco mil o diez mil años, no solo tendremos formas de pensar-sentir-actuar-percibir-concebir el mundo y a nosotros mismos diferentes, sino los mismos modos de esquematizar-apriorizar-pensar profundos del mismo cerebro individual y colectivo…? ¿Es decir, la plasticidad del cerebro-psique-mente humana, no solo estriba en nuevas formas de percibir-pensar-sentir-desear-hablar-concebir el mundo, sino en distintos modos-estructuras de apriorizarlo-esquematizarlo-formalizarlo, el propio cerebro-mente, y por consecuencia el exterior…? ¿Produciéndose una constante interrelación entre el interior con el exterior, y el exterior con el interior…?

- El cerebro-psique-mente es una especie de volcán-magma-terremotos de deseos-pasiones-percepciones-sentimientos-afectos-ideas-conceptos que se mezclan y combinan, dentro de si mismo, siendo consciente de algo, y en gran parte, sin ser consciente de ello? ¡Además de combinarse con estímulos internos y externos, combinándose constantemente, una interrelación de dentro-afuera, del exterior-interior…? ¿En todo ese magma-maremagnum, el ser humano tiene que ir intentando, escoger los constructos psicológicos conceptuales y afectivos y pasionales que sean los más verídicos y verdaderos y bondadosos y racionales y útiles posibles…? ¡Eso es la vida humana, el fragor de cada existencia humana…!