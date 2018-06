IU Cuenca denuncia que el convenio con ADEVIDA "carece de justificación técnica"

Viernes, 8 junio 2018

"no cubre ninguna necesidad"

Cuenca | ELDIAdigital.es

Esta formación critica que este convenio se firma "por imposición política del concejal competente o del equipo de Gobierno que le respalda. El convenio no viene a cubrir ninguna necesidad de la ciudad ni aporta nada a los servicios que ya ofrece el Área de Intervención Social (AIS), es decir, los servicios sociales municipales", afirman.

Por eso la concejalía, al proponer anualmente la firma del convenio con esta entidad, "no solicita el criterio técnico de su propio servicio". Así figura en los informes que acompañan a este expediente. "El concejal sabe lo que le diría el personal técnico del AIS y por eso no les pregunta", sostiene IU.

Para este grupo municipal lo que se está haciendo es "subvencionar a una organización profundamente ideologizada, de carácter antiabortista y contraria a los derechos de las mujeres. No tiene otro fin que hacer proselitismo", critican. Y destapan que en la Diputación provincial se le conceden otros 10.000€ más, "un dinero que de ningún modo deberían recibir. No se trata ya de que reciban mucho más que otras organizaciones que sí tienen una utilidad social, sino de que ADEVIDA no debería percibir dinero público".

IU ya preguntó por la justificación de estos 10.000€ en el Pleno de marzo de 2017, denunciando entonces la falta de documentación al respecto. Y posteriormente en 2018 al ser renovado el convenio para la anualidad anterior. "Curiosamente, señalan, este convenio siempre se firma en diciembre, para el año que justo termina y no para el que empieza. Esta vez se han adelantado a junio".