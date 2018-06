Los primeros elogios para la nueva ministra de Trabajo desde la región no se hacen esperar

Viernes, 8 junio 2018

Así se ha referido De la Rosa a Valerio en declaraciones a los medios durante la inauguración de I Escuela de Jóvenes de CCOO en Toledo, donde ha añadido que "habla con nitidez de una reforma de las pensiones necesaria para dar tranquilidad y estabilidad a los pensionistas presentes y futuros del país".

Además, según el secretario general de CCOO en la región, la ministra "habla de las perniciosas consecuencias de la reforma laboral" y de su intención de que sea el diálogo social "quien sirva para cambiar los aspectos más dañinos y controvertidos".

Para De la Rosa, Valerio también habla de "acercar el Ministerio, de acercar la política a los ciudadanos". Por ello, según ha señalado "a parte de invitarla a su tierra" para que sea uno de los primeros lugares donde pueda reunirse con los agentes sociales, ha invitado a la ministra a que el diálogo social "sea el protagonista".

El líder regional de CCOO espera que en los "próximos días y meses" se hagan anuncios "importantes" que "acaben con esas medidas que están impidiendo que los jóvenes puedan tener acceso al empleo".

Así, ha aseverado que la ministra "es consciente de ello" y ha destacado que piensa que "no va a defraudar esa ilusión que se ha generado en torno a un Gobierno que pinta bien y que va a servir para cambiar esas cosas".

CONSEJO ASESOR AGRARIO



De otro lado, preguntado sobre la posible "eliminación" de la participación del sindicato en el Consejo Asesor Agrario de Castilla-La Mancha, De la Rosa ha dicho que es "más que evidente" que no sólo los empresarios agrarios "tienen que participar con el Gobierno regional en la toma de decisiones" de cuál es la política agraria que quiere llevar Castilla-La Mancha.

A juicio del secretario regional de CCOO una modificación del Decreto de 1985 "no puede ser una excusa para que se quede al margen la representación legítima de los trabajadores", ya que "no sería acertado que en ese Consejo Asesor no estén los representantes sindicales y empresariales".

De la Rosa ha aseverado que el sindicato se va a reunir en "breve" con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, para trasladar la "posición" de CCOO. "Entiendo que va a ser sensible a la petición y ese error va a ser corregido más pronto que tarde".