La Junta valora que Cecam esté "dispuesta" a apoyar la posición de C-LM en materia de agua

Martínez Arroyo, en declaraciones a los medios tras la reunión que ha mantenido con el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha asegurado que la patronal regional "tiene mucho que decir en una cuestión tan importante como el agua" porque esta es "fundamental para el desarrollo del tejido económico y, por tanto, del territorio".

El consejero ha considerado que el agua es "probablemente la cuestión más importante que hay que resolver en este país" y ha manifestado que es "urgente" que esta solución llegue "antes de que se produzca otro periodo de sequía". "Es un buen momento para debatir", ha dicho, añadiendo que espera que el nuevo Gobierno de España "esté disponible y quiera contar con las comunidades autónomas" porque, en su opinión, "no se pueden tomar decisiones sobre una materia tan importante sin contar con los que tienen las competencias".

Sobre cómo podría afectar el cambio de Gobierno central a las políticas en materia de agua, Martínez Arroyo ha recordado que el Gobierno "es del PSOE y el PSOE tiene un documento de posición a nivel nacional en el que se contó con las comunidades autónomas y que responde en gran medida a los intereses de Castilla-La Mancha". "Nosotros seguiremos pidiendo que la política en materia de agua no se circunscriba a la aprobación de un trasvase mensual", ha añadido.

"EL AGUA ES ECONOMÍA"

Por su parte, Ángel Nicolás ha comentado que cuando se habla de agua "parece que sólo afecta a la política" pero ha recordado que "el agua es economía y desarrollo", por lo que es un tema que preocupa a la patronal. "Cuando tenemos que asistir a la denegación de la implantación de una empresa porque no hay caudal de agua suficiente, nos empezamos a preocupar y mucho", ha apostillado.

Nicolás ha criticado que parece que en Castilla-La Mancha "no preocupa" el agua, que para la patronal "no es una guerra política sino una cuestión de desarrollo o no, de economía o no". "Aquí hablamos de fútbol en los bares y en la cuenca del Levante se habla de agua", ha añadido.

El presidente de Cecam ha hecho hincapié en que es "un problema" que municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía "tengan que ser abastecidos con cubas durante años" y no se ponga solución a este problema, señalando que las regiones del Levante "tienen otras posibilidades de ingresar agua" mientras que en Castilla-La Mancha "sólo hay esta" --en referencia a los ríos y embalses--. "Y nos la están quitando poco a poco", ha lamentado.

ATC

Por otra parte y preguntado por el futuro del proyecto de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural espera de este Gobierno central "más que del anterior" porque con él los castellano-manchegos "no consiguieron nada".

"Seguían empeñados en construir un basurero nuclear en Castilla-La Mancha y como los ciudadanos no quieren un basurero nuclear en su territorio, el Gobierno va a seguir reclamando que no se construya y se lo vamos a trasladar a la ministra que tiene una sensibilidad mucho mayor sobre estas cuestiones", ha afirmado.

Además, ha acogido de buen grado que el nuevo Gobierno de España "apuesta por un modelo energético coincidente con el de Castilla-La Mancha" y con la premisa de ser "sostenible y renovable".