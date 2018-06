El FS Talavera se juega en Jerez su ascenso a Segunda

Sábado, 9 junio 2018

Fútbol Sala: Fase de ascenso a Segunda División

Cuarenta minutos. Esto es lo que separa al Soliss Fútbol Sala Talavera de verse la temporada que viene en la Segunda División. Es el todo o nada, el éxito o el fracaso, aunque esto último no debería de ser considerado así de ninguna de las maneras en una Segunda División ‘B’ tan cruel que ni aun siendo campeón te da el mayor de los premios. Sea lo que fuere llegará en el Pabellón ‘Ruiz Mateos’ a las 19.30 horas en lo que es la última parada a un largo caminar que inició allá por el mes de agosto y curiosamente se cumplirán este sábado los diez meses.

Por entonces fue cuando empezaron los de Talavera de la Reina el curso en el Polideportivo ‘Primero de Mayo’ y como dice la canción, “Dieciséis almas y un sueño, muchos miedos que contar, dando pasos conseguimos que se hiciera realidad”. Esa realidad, que era optar al primer puesto se fue consiguiendo jornada a jornada, venciendo donde nunca se había hecho y sobreponiéndose a todas y cada una de las adversidades que fueron apareciendo por el camino. Lo que no mata te hace más fuerte y con esa fuerza llega el conjunto cerámico a su último partido, un partido que por cierto afronta con un pequeño margen obtenido en la ida. En la cita celebrada en el Primero de Mayo los de Talavera de la Reina superaban 3-1 al Xerez Toyota Nimauto y con esa renta toca afrontar el segundo y definitivo envite en territorio hostil, como así lo ha designado el calendario y como así se ha vendido.

Serán más de un millar de almas deseando que los sueños de los talaveranos no se hagan realidad, pero esto es algo que no le es nuevo a los cerámicos. ¿Quién no recuerda el ambiente de Móstoles o el de Navalmoral de la Mata? De ambas batallas salieron vencedores los de la Ciudad de la Cerámica, quienes tendrán también su pequeña ayuda desde la grada con cerca de un centenar de aficionados que han decidido acompañar al equipo en el que bien puede ser el día más importante de su historia. Y con el fin precisamente de hacer historia han entrenado durante toda la semana con enorme dedicación y esmero, incluso intentando buscar las similitudes con la pista jerezana han probado con la pista del Puerta de Cuartos en la que fue su última sesión de la temporada. Cualquier detalle es poco para preparar la madre de todas las luchas y que tendrá su arranque en las 19:30 horas de este sábado.

“Es el momento que todos estábamos esperando desde el 9 de agosto que empezamos. Yo creo que es una situación que todos hubiésemos firmado en la pretemporada, incluso hace una semana. Sabemos que va a ser difícil, que jugamos fuera de casa, que ellos son locales… Sin embargo confiamos en nuestros jugadores, sabemos que tienen suficiente experiencia. La mayoría de ellos han jugado en situaciones así y no va a ser una nueva experiencia para ellos. Sabemos que va a ser complicado, pero confiamos en ellos”, destaca Raúl Aceña sobre la cita.

Y el técnico que lo tiene claro de cara a la cita, nada de salir a especular, sino ir a por el partido: “Nosotros tenemos en nuestra filosofía ir a todos los campos y en todos los partidos ir a ganar y esta vez no va a ser diferente, no sabemos jugar de otra forma. No sabemos especular y vamos a ir a Jerez a ganar el partido sabiendo que tenemos una ventaja a favor. Pero la intención no es conservarla, sin ir a por el partido y a ganarlo”. Para ello el técnico del Soliss Fútbol Sala Talavera cuenta con toda su artillería, incluido un Fer que ha mejorado a pasos agigantados a lo largo de estos días gracias al trabajo de Marcos Da Silva en la rehabilitación y que podrá contar con minutos en la pista si el entrenador lo estima oportuno. Y es que el veterano jugador madrileño se antoja una pieza importante para darle al equipo tranquilidad cuando la cita se ponga cuesta arriba, porque está claro que el partido tendrá sus momentos malos, pero también los buenos y es ahí donde los cerámicos deben de llevar el partido a su terreno.