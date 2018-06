Màxim Huerta: "No he tenido la tentación de borrar ningún 'tuit', soy la consecuencia de mi pasado"

Viernes, 8 junio 2018

MÚSICA | Judith Mateo

"Tengo 47 años y no tengo por qué borrar ningún tuit, pertenecen a algún momento de mi vida y, aunque algunos son reprobables absolutamente, no tienen nada que ver con la política actual ni con los momentos que atravesamos", ha señalado en una entrevista recogida por Europa Press en 'El programa de Ana Rosa', donde trabajó durante varios años.

En este sentido, Huerta ha recordado que en esa época era "más visceral, como lo puede ser cualquiera, porque lo eres desde casa". "Todo el mundo tiene momentos de furia en que se irritan, no son textos ariticulados criticando algo, sino que son tuits a veces irónicos, simpaticos o fuera de tono que pertenecen a una parte del ser humano", ha justificado.

El nuevo ministro ha reconocido que a día de hoy no habría escrito esos 'tuits', pero entiende las críticas. "¿Que son reprobables y no los escribiría hoy? Pues absolutamente, pero ¿cómo voy a quejarme de que me critiquen cuando yo he sido resbaladizo en algunos temas?", ha preguntado.

"Me pueden criticar, no puedo borrar el pasado, porque pertenece a lo que somos y a momentos determinados de más impulso o ilusion. Tampoco salen todas las imágenes de mi vida, como cuando he ido a ver baloncesto, pero uno siempre busca fallos y es lícito y divertido. Creo absolutamente en el humor", ha añadido.

Huerta ha asegurado "haber dormido realmente bien", porque se "sujeta" en un Gobierno "inmejorable, muy firme y seguro que representa a la sociedad". "Es un cóctel de vértigo unido a la ilusión y ganas, es sanísimo porque es de donde salen las grandes ideas y siempre surge algo bueno", ha afirmado.

UN "NOMBRE INCONTESTABLE" EN DEPORTE

El ministro ha adelantado que este jueves estuvo haciendo llamadas hasta las 9 de la noche perfilando su nuevo equipo, si bien entiende que "no hace falta mover todo". "Las cosas que están bien no hacen falta cambiarlas, no es necesario hacer borrón", ha apuntado, tras explicar que en la cartera de Deporte quiere tener a "una persona importantísima e incontestable de mano derecha".

"Como este ministerio se ha tratado con muchísimo desdén, estoy orgullosísimo de que vuelva. La cultura somos todos nosotros y habla del ayer, de hoy y del mañana y es la mejor diplomacia porque nada nos representa mejor en el exterior. Debemos estar orgullosos de Plácido Domingo y de José Andrés, de David Delfín...de todos los creadores", ha aseverado.

Respecto a su paso por el periodismo y 'El programa de Ana Rosa', también se ha mostrado "muy feliz de venir" de este medio. "Sería un error importantísimo criticar una labor que ven millones de personas, criticar a gente que ha trabajado en un medio (como la televisión) que también ofrece cultura es un gran error", ha concluido.