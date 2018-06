El Consejo de Transparencia de C-LM incorpora 17 enmiendas, cuatro de ellas del PP

Viernes, 8 junio 2018

La enmienda del PP más relevante de las aceptadas proponía suprimir el artículo que regulaba el nombramiento del personal eventual, además de la inclusión de otras dos enmiendas más técnicas, una de las cuales pedía ampliar también a personas físicas la composición de la Comisión Consultiva.

Del mismo modo, la enmienda de los 'populares' por la cual pretendían que el presidente de la Comisión Ejecutiva compareciera para dar explicaciones en sede parlamentaria en el primer trimestre de cada año natural ha sido aceptada, si bien ha incluido un matiz del PSOE, y será finalmente una comparecencia encuadrada en el primer semestre.

ENMIENDAS DE PODEMOS



La Comisión ha dado el visto bueno a tres enmiendas de Podemos por las que se proponía la eliminación del nombramiento del personal eventual en este órgano.

También se incluye a propuesta de la formación morada que la provisión de puestos de trabajo en el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno se lleve a cabo por el procedimiento de concurso, reservando únicamente y "de forma excepcional" el procedimiento de libre designación de funcionarios de la Administración Regional en el puesto de jefe de Servicio de Asuntos Generales.

Del mismo modo, Podemos ha conseguido el apoyo del PSOE para que las personas propuestas para su designación como miembros de la Comisión Ejecutiva de este Consejo deberán declarar no estar afiliados a partidos políticos, federaciones de partidos o agrupaciones de electores "desde, al menos, un año antes a dicha declaración".

Las diez enmiendas del PSOE incorporadas pedían, entre otras cosas, que el Consejo se encargue de proponer a la Mesa de las Cortes el ejercicio de acciones ante los juzgados y tribunales de justicia y también la firma de convenios y otros instrumentos de colaboración en materias específicas dentro del ámbito de sus actuaciones y competencia, así como que tenga la facultad de dictar los actos, resoluciones e instrucciones necesarias para el ejercicio de las funciones del Consejo.

Además, los socialistas han enmendado para que se pueda atribuir la emisión del informe correspondiente a ciertos contratos cuando ciertos datos de estos no se publiquen por considerarse que su divulgación puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos, además de cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados.

PP DEFIENDE SUS ENMIENDAS



La diputada del PP Ana Guarinos ha querido poner en valor que las enmiendas del PP, un total de 17, buscaban entre sus objetivos que la creación de este Consejo no suponga un incremento en gasto de personal.

Según ha dicho, de la misma manera que "hubo que reducir el gasto" en la pasada legislatura, los 'populares' pretenden evitar que el PSOE siga "creando instituciones para crear cargos, incrementar el gasto público y volver al despilfarro".

"No queremos que sea un nuevo órgano de colocación de personas afines al Gobierno como la Fundación Impulsa o Geacam", ha advertido Guarinos. Las propuestas del PP pasan por que este órgano "sea independiente y no hecho a medida del Gobierno y del PSOE y Podemos".

Quiere Guarinos que la estructura de los órganos "responsa a la proporcionalidad de las Cortes de Castilla-La Mancha". En tercer lugar, y "lo más importante" para Guarinos, es que no se apruebe "un reglamento sin más", ya que "no servirá de nada si el Gobierno no cumple con la transparencia".

"La transparencia no se predica. Hay que ejecutarla y cumplirla", ha dicho Guarinos, antes de recordar que "aún no se conoce la ejecución presupuestaria" de este ejercicio, algo que distintos textos legislativos instan a hacer público mensualmente.

Guarinos sospecha que la ejecución presupuestaria de 2017, en caso de conocerse, arrojaría "recortes por la vía de la inejecución", como más de 40 millones de euros a los dependientes de Castilla-La Mancha.

Por ello, aunque "existe interés en el Gobierno en hablar de transparencia, no lo hay para ejecutarla", y ahora los grupos parlamentarios no reciben la ejecución presupuestaria trimestral "como se hacía antes", algo que ha tachado de "insólito".

Continuando con sus críticas sobre la transparencia, ha denunciado que el Gobierno no aporta las facturas del viaje a Chicago que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, realizó para visitar un congreso médico.

"No sabemos cuánto ha costado, no sabemos con quién ha ido, a lo mejor nos llevamos una sorpresa", ha dicho Guarinos, que ha apuntado también al reciente viaje a Brasil del vicepresidente segundo, José García Molina, ya que quiere saber si ha sido un viaje "público o privado".

Algunos procesos de exámenes de oposiciones o la falta de convocatoria de la Comisión de Investigación por el cementerio de neumáticos de Seseña han sido otros de los ejemplos de "oscurantismo" que, a juicio de la dirigente 'popular', exhibe el Gobierno.

PSOE RECUERDA QUE ES "NECESARIO" EL CONSEJO



Ha dicho que este Consejo Regional es "necesario" para velar por la ley regional aprobada al respecto, ya que hasta ahora las reclamaciones de vulneración de derechos de acceso a la información se solucionaban a través de un convenio con agentes externos a nivel nacional.

Tras recordar que serán las Cortes quienes tutelarán su funcionamiento, ha puesto el acento en que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno "se une a otras políticas del Gobierno regional como el Portal de Transparencia".

Ha avanzado que las de Podemos recibirán su apoyo, si bien las del PP "buscan bloquear este Consejo de Transparencia". "Hablamos de un tiempo nuevo".