Luis del Castillo: “Los políticos valoran mucho la cerámica pero sólo en los discursos”

Sábado, 9 junio 2018

Entrevista

Cuenca | ELDIAdigital

La experiencia que le confiere ser la sexta generación de ceramistas, toda una vida dedicada a la creación artística tanto de fotografía como de cerámica, convierten a Luis del Castillo en una de las voces más autorizadas para analizar la situación del sector. La jubilación le ha liberado del corsé de pensar en el público para dedicarse a disfrutar más de sus obras. Y la veteranía de la edad le dan la seguridad para contar sin tapujos su visión de la vida.

Luis del Castillo es un ceramista de sexta generación. ¿Cómo ha marcado esto su obra?

En mi obra hay dos etapas diferentes. Comencé con mi padre a hacer varias cosas pero luego me dediqué a la fotografía y trabajé durante casi 20 años dedicado al fotoperiodismo. Durante mucho tiempo en el periódico El Día al que me une una estrecha relación. Cuando decidí volver a la cerámica me di cuenta que no se podía hacer lo de siempre o lo que estaban haciendo otros en Cuenca. Aposté por un tipo que nunca se había probado aquí como eran los esmaltes. Ahora tengo una línea más comercial que es la que se vende fuera que es en color rojo y es con la que he llegado a toda España.

¿Cómo fue la reacción de su público conquense ante esta novedad?

Al principio comencé con exposiciones y cuando mi hijo se vino al taller y demostró las grandes dotes que tiene para la cerámica fue cuando pensamos en montar un taller un poco más serio y apostar por la línea comercia.

¿Sigue usted trabajando?

Yo ahora me he retirado, lo llevan mi mujer y mi hijo. Yo estoy sólo para dar consejos y disfrutar tanto de la fotografía como de la cerámica con la que sigo haciendo cuadros. Esto me da libertad para hacer la obra que yo quiero hacer sin tener que pensar en la parte comercial. Luego si se a la gente le gusta, mejor.

"Los políticos lo primero que valoran son la artesanía, el turismo y la cultura, sobre todo con Cuenca, pero ni tenemos cultura ni artesanía y el turismo es mediocre"

Ahora ha llegado paso de la séptima generación. ¿Qué perspectiva de futuro tiene la cerámica?

Las perspectivas son muy malas. No hay ayudas para tener aprendices en los talleres y sacado de los hijos de algún ceramista, como el mío o el de Adrián Navarro, no se conoce mucho más. No sé si se podrá continuar con nuevas generaciones.

¿Cree que no tiene suficiente apoyo de las instituciones?

La cerámica está muy apoyada en todos los discursos. Los políticos lo primero que valoran son la artesanía, el turismo y la cultura, sobre todo con Cuenca. Sin embargo, yo digo que ni tenemos cultura ni artesanía y el turismo es mediocre. Falta un turismo de calidad, el que hay viene sólo a pasar el día. Falta un estudio y una planificación para lograr que se quedara unos días.

"Con la crisis he aprendido que para sobrevivir hay que salir a vender el producto fuera de Cuenca"

¿Qué se puede hacer para mejorar el sector de la cerámica?

Ha habido algunos intentos por parte del Ayuntamiento para que Cuenca se sumara a la Asociación de Ciudades de la Cerámica pero nunca ha cuajado. También hay un proyecto de una exposición importante en torno a la figura de Pedro Mercedes que puede materializarse para finales de verano.

También sobre la rehabilitación del alfar de Pedro Mercedes ha habido varios proyectos para convertirlo en un espacio museístico, ¿por qué han fracasado?

Por lo que fracasan la mayor parte de los proyectos; por dinero. Los proyectos son muy bonitos pero luego los fondos no los pone nadie. Además, en Cuenca siempre nos ha pasado que hemos ido con el paso cambiado en las administraciones. Hasta tal punto que creo que aunque se celebraran las municipales conociendo los resultados de las regionales, nos equivocaríamos también (bromea), pero al final la que sale perdiendo es la ciudad.



¿Cómo ha logrado usted no sólo mantenerse sino triunfar en un mercado tan complicado?

A raíz de la crisis he sobrevivido a base de sacar mi producto fuera. Todos los años participo en Intergrif, la Feria del Regalo de Madrid, y gracias a ello he contactado con una serie de tiendas a las que le vendo el producto. Ahora hemos llegado a los aeropuertos. Tenemos presencia en la T4 de Madrid y en otra tienda también me están pidiendo. Hay que salir fuera. Yo tengo una tienda en la calle San Pedro y me cuesta dinero. La tengo abierta como un punto de referencia pero se mantiene a base de las ventas de fuera.

"La exposición en Cruz Novillo en unos días con el Casco lleno de gente hubiera sido más visitada"

Ahora está participando usted en la exposición ‘El Barro y el Toro Ibérico’ con motivo del Congreso del Toro de Cuerda. ¿Cómo surgió este proyecto?

Me propusieron participar en una exposición con los alfareros sobre la figura del toro y yo acepté porque tengo cientos de modelos de toros. Aunque al principio me dijeron que iba a realizarse en la sala Cruz Novillo luego cambiaron el jugar y finalmente se hace en la Galería de Arte La Escalera, en la calle Las Torres.

No le gustó el cambio de ubicación…

No es que este lugar sea malo pero la Cruz Novillo al estar ubicada en la calle San Pedro durante unos días en los que parte de los actos del Congreso del Toro de Cuerda se van a celebrar en el Casco Antiguo y va a estar lleno de gente sería una exposición más visitada que en la calle Las Torres. Pero al margen no existe planificación.

¿A qué se refiere?

Las cosas se han hecho con prisas y sin planificación. Primero se dice que va a ser aquí, luego en el otro lugar. Se cambia el día de la inauguración que ponía en el cartel y luego se hace sin avisar a todo el mundo. A mí no me avisaron del día de la inauguración, y por lo que sé el alcalde tampoco estuvo. Parece que se ha hecho para que algunos salgan en la foto.

¿En esta exposición, qué podemos encontrar?

Lo que más tengo ahora mismo son toros y meninas porque en el mercado exterior que tengo, con mucho público extranjero, el toro sigue siendo una figura muy representativa. Lo que pasa es que es una versión muy diferente a la que estamos acostumbrados de ver. Sigue siendo un botijo pero con una forma distinta, sorprendente y con el color rojo característico. Además, también he llevado cuadros de cerámica en gres con esmalte de alta temperatura basados en el mundo del toro.

¿Tiene algún otro proyecto en mente?

Sí, ahora me han invitado a poner exponer en Talavera de la Reina en una exposición en la que van a estar presentes los mejores ceramistas de Castilla-La Mancha y yo voy a mandar algunas de mis obras.