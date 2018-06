IU da un "toque de atención" a Podemos por no incidir en el Gobierno de C-LM más allá de sus áreas de gestión

Sábado, 9 junio 2018

El coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha dado un "toque de atención" a Podemos ya que "en algunos aspectos" parece que "no forma parte" del Gobierno regional, al tiempo que ha dicho que en el área que le corresponde al partido morado está haciendo una "labor buena".

Así se ha referido Crespo en una entrevista con Europa Press, en la que ha destacado que la labor de la formación morada en el Ejecutivo "se puede mejorar, pero está bien". "A veces Podemos no es consciente de que es parte del Gobierno y sólo se ocupa de sus áreas", ha señalado.

El líder regional de IU ha destacado que cuando se está en el Gobierno se participa "para lo bueno y para lo malo" y "hay que intentar incidir en el resto" de áreas, convencido de que si no se es "capaz", se tienen que preguntar "qué están haciendo ahí"

A Podemos le ha pedido que se pregunte si su actuación en el Gobierno regional "merece la pena" para continuar por "todos los beneficios" en detrimento de "los pelos que se puedan dejar en la gatera". "A José García Molina no le voy a decir lo que tiene que hacer", ha señalado, pero ha añadido que se debe preguntar qué crédito se está sacando en beneficio de los vecinos con su colaboración.

Para Crespo, la legislatura "no va a cambiar en lo social", ya que la gente "está pasando necesidades", y el Gobierno de Emiliano García-Page "está poniendo algunos parches sociales", algo que, sin embargo, "no facilita un proyecto de vida para la gente joven" porque se está "despoblando la región". "No valoramos bien la gestión" del Ejecutivo en general, ha asegurado.

PRESUPUESTOS "SIMILARES" A LOS DE COSPEDAL

En cuanto al balance del Gobierno de Emiliano García-Page durante estos tres años ha asegurado que sus presupuestos "son similares a los de María Dolores de Cospedal", sobre todo "en privatizaciones", ya que "no se recuperan los servicios públicos que están privatizados".

"Mucho postureo y poco hacer. Está continuamente --García-Page-- vendiendo los planes de empleo", ha dicho Crespo. "Son planes de emergencia social, ya que un empleo a 700 euros no es empleo, ya que el empleo conlleva una retribución digna", ha añadido.