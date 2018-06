El Atlético Tomelloso intentará aprender de sus errores y seguir creciendo la próxima temporada

Lunes, 11 junio 2018

Darío ha adelgazado demasiado. Ya no solo en kilos, sino en emociones. Un gol de Javi López en la recta final del partido ante el Guadalajara valió su peso en oro y una permanencia. Mucho más que una permanencia. El Atlético Tomelloso se quedaba en Tercera División y Cristóbal Moraga celebraba con lágrimas en los ojos una permanencia y una presidencia.

Apenas 24 horas fue el tiempo de desconexión que tuvieron tanto el técnico como el presidente. Darío aprovechó, sin saber muy bien por qué, para verse dos vídeos de su equipo y corregir errores sin darse cuenta que ya no quedaban más jornadas en el calendario. Bendito fútbol. Pura rutina. Entonces Moraga levantó el teléfono y quedaron para comer en un restaurante donde mesa y mantel eran testigos de un pacto, de una renovación. Confianza ciega, en pocas palabras. Porque fueron algunos los entrenadores que se ofrecieron prestando sus servicios, pero el máximo mandatario, consciente de poder equivocarse, lo tenía bien claro desde el principio.

Desde entonces, la dupla entre entrenador y presidente no ha parado de trabajar, de analizar, de valorar, de planificar. A día de hoy son ya diez las renovaciones que se han cerrado y ocho los contratos que no se han renovado. Ahora queda lo mejor. O lo más difícil; fichar, esa asignatura donde para Darío no solo valen los euros o los números, sino muchas cosas más.

El de Calzada aguarda con impaciencia el comienzo de una nueva temporada para agradecer y devolver la confianza a una directiva y a una grada. Una grada con hambre de fútbol que se ha comportado en un año difícil donde no han sonreído los resultados y donde espera que el destino siga deleitando con grandes tardes de fútbol.