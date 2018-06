Mari Paz Orea, elegida presidenta de NNGG Villarrobledo

Sábado, 9 junio 2018

congreso

Albacete | ELDIAdigital.es

El congreso ha contado con las intervenciones y participación del secretario general de NNGG-CLM, Mario Navarro; del presidente de NNGG en la provincia, Juan Carlos González, así como del presidente del PP de Villarrobledo y senador, Valentín Bueno y de la coordinadora general del PP de Albacete, Carmen Navarro.

En su intervención, Maroto ha felicitado a Orea por “dar un paso al frente por Villarrobledo, por sus jóvenes y por el Partido Popular”. Más aún en estos momentos en los que, a juicio de la líder regional, “los miembros jóvenes de nuestro partido tenemos que salir a la calle con orgullo de cómo el PP ha gestionado nuestro país estos últimos siete años”. “Hemos vuelto a levantar económica y socialmente a este país y a esta región y tenemos que sentirnos muy orgullosos de que nuestro proyecto político tenga ese ADN de luchar por nuestra gente”, ha sentenciado.

Por último, ha dedicado un agradecimiento para Juan Manuel Benítez, al que ha definido como una persona “leal, comprometida y siempre al servicio de este proyecto que no busca otra cosa que ser la referencia, el espejo en el que los jóvenes deben mirarse a la hora de hacer política”. “Nosotros no montamos números, no damos voces, lo que hacemos es trabajar día a día por ellos y hacer que ese trabajo siempre llegue allá donde se toman las decisiones”, ha sentenciado.

Por otro lado, el secretario general de NNGG-CLM, Mario Navarro, ha querido destacar la “unidad” existente en los jóvenes afiliados y simpatizantes de NNGG en Villarrobledo, que “ha permitido hacer una transición modélica y seguir renovando caras y equipos pero con la experiencia obtenida y la energía de la novedad”. “Villarrobledo necesita un grupo de jóvenes que, con Mari Paz al frente, vuelva a dar la cara por sus ciudadanos y sea el motor que haga que el PP vuelva a gobernar en la ciudad”, ha apostillado.

Por su parte, el presidente de NNGG en Albacete, Juan Carlos González, ha destacado este “acto de regeneración de la organización juvenil más importante de Albacete” y que tiene vocación “de ser el motor de la sociedad y vamos a trabajar para que los jóvenes de Villarrobledo, Albacete y Castilla-La Mancha se sientan cada día mejor representados”. “La política debe ser entendida como una herramienta que sirva para mejorar la vida de nuestros ciudadanos y en eso los jóvenes del PP siempre damos la cara”, ha apostillado.

González ha confesado sentirse “muy orgulloso de pertenecer a una organización que siempre que gobierna mejora la calidad de vida de los ciudadanos” y por eso, se ha mostrado convencido de que este proyecto de NNGG “recuperará la alcaldía de Villarrobledo en las próximas elecciones municipales porque necesitamos que se vuelvan a aplicar las políticas del Partido Popular”.

Por último, Mari Paz Orea ha agradecido a los afiliados y simpatizantes de la formación la “confianza que esta noche me habéis dado” y ha destacado que el proyecto “no es otro que seguir al pié de la ciudadanía, en la calle, haciendo cada día que NNGG siga creciendo y sea más fuerte”. Además, se ha mostrado convencida de que “lo vamos a seguir haciendo juntos para que en menos de un año, volvamos a ganar las elecciones y gobernemos en Villarrobledo”. “Nuestro pueblo necesita de las políticas de crecimiento, de empleo, de oportunidades del Partido Popular”, ha destacado.