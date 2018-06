Opositores trasladan a sindicatos "incertidumbre y dudas" tras la suspensión del examen de médico de familia

Domingo, 10 junio 2018

En declaraciones a agencia, los representantes sindicales de CESM, UGT, CCOO y Csif se han mostrado "a la espera" de poder trasladar a sus afiliados los posibles escenarios que se podrían plantear el Sescam ante la suspensión del procedimiento.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba el pasado jueves 7 de junio la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se declaraba la suspensión del proceso, después de que el Ministerio Fiscal haya formulado denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia de Toledo.

CESM

El presidente del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha CESM-CLM, Miguel Méndez, ha asegurado que van a apoyar las medidas que tome el Sescam si se demostrara que hay alguna responsabilidad, pero sin que "perjudique al resto de compañeros" que se han presentado al examen sin cometer ninguna irregularidad.

CESM --con representación "mayoritaria" entre los médicos de la región-- está tomando datos de aquellos opositores que se están poniendo en contacto con el sindicato, agrupándolos por si se tienen que tomar las "medidas oportunas" cuando se produzca alguna "noticia nueva" por parte de los juzgados o la Fiscalía, siempre "defendiendo a los que hayan realizado el examen adecuadamente".

Méndez ha instado a la administración de justicia a que el caso "se solucione lo antes posible" y al Sescam a "que tenga los reflejos necesarios" para que este procedimiento se "abrevie", y más, ha asegurado, con la necesidad de médicos de atención primaria que hay y los "problemas de sustituciones que se avecinan en verano".

UGT

El secretario del Sector Sanidad de FESP UGT Castilla-La Mancha, José Manuel Pinillos, ha asegurado que el sindicato ha demandado información al Sescam --ante las dudas de sus afiliados-- y no ha podido ofrecerles una respuesta concreta, ya que depende "del proceso judicial y de la investigación".

"No está claro cuánta gente está afectada o si el proceso puede estar corrompido por completo. Hasta que no se clarifique cómo ha sucedido no van a tener respuesta que darnos y eso genera un problema, porque la gente tiene unos derechos por haber pagado unas tasas", ha manifestado Pinillos, aunque ha señalado que deben ser "cautos y esperar".

UGT, con casi el 10 por ciento de representación en Mesa Sectorial, tiene "localizados" a los afiliados que han participado en el mismo por si "hubiera que actuar de alguna manera".

Pinillos ha explicado que hay precedentes en otras administraciones y comunidades autónomas por filtraciones, y se anularon completamente los procesos, repitiendo el examen con las mismas personas admitidas en el procedimiento original.

Los más razonable, a juicio del representante sindical de UGT, es "guardar la nota" de los aspirantes si la filtración solo hubiera afectado a una persona, pero si la filtración es "masiva" se tendría que volver a repetir el mismo.

CCOO

Por su parte, la secretaria general de CCOO-Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en la región, Chelo Cuadra, ha indicado que los opositores se encuentran con un periodo de "incertidumbre" hasta que se resuelva el procedimiento.

CCOO, también con un 10 por ciento de representación en la Mesa Sectorial, no ha recibido ninguna comunicación oficial del Sescam tras hacerse pública la suspensión administrativa, salvo algunas llamadas telefónicas que han podido intercambiar, por lo que ven necesaria la convocatoria de una mesa sectorial.

"Sería conveniente convocarla para aclarar cómo se puede desarrollar este proceso y cuánto tiempo podría alargarse, así como para abordar otros temas pendientes relacionados con el ámbito sanitario", ha afirmado Cuadra.

De su lado, la presidenta del Sector de Sanidad de Csif, Sacramento Rodríguez, ha confiado en que, en la próxima mesa sectorial que se celebre, el Sescam les informe de "cómo queda" el proceso, al tiempo que ha señalado que hay afiliados, tras hacerse pública la presunta filtración, que se han quejado de que puede "estar viciado".

También aquellos que han aprobado solicitan información para saber qué pasará, por lo que el sindicato se enfrenta a este "debate". Según ha explicado, la asesoría jurídica de Csif está analizando las posibles situaciones que podrían darse cuando el juez tome una decisión al respecto.

Los sindicatos USAE y Satse tienen presencia en la Mesa Sectorial del Sescam pero representan al colectivo de enfermería, por lo que no se ven afectados directamente por esta situación.