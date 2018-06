Danny Kirwan, exguitarrista de Fleetwood Mac, muere a los 68 años

Domingo, 10 junio 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Uno de los primeros en reaccionar a la muerte de Kirwan fue Mick Fleetwood, batería y fundador de Fleetwood Mac. "Danny fue una gran fuerza en nuestros primeros años", escribió en su Facebook. Así mismo, el músico relató que el "amor por el blues" de Kirwan le llevó a "unirse a Fleetwood Mac en 1968", una formación que fue "su hogar musical durante muchos años".

"El verdadero legado de Danny vivirá para siempre en la música que escribió y tocó tan hermosamente como parte de la fundación de Fleetwood Mac... Gracias, Danny Kirwan ¡Serás recordado por siempre!", concluyó.

Danny Kirwan nació en Londres en 1950. Con tan solo 17 años, tras demostrar sus dotes musicales en el trío musical Boilerhouse, ingresó en Fleetwood Mac. El primer álbum en el que participó fue English Rose, una compilación de Fleetwood Mac que incluye la versión instrumental de Albatross y Jigsaw Puzzle Blues.

En 1974 comenzó su carrera en solitario, pero no fue hasta un año más tarde cuando publicó Second Chapter, su primer trabajo como solista. A este álbum le continuaron los trabajos Midnight in San Juan (1977) y Hello There Big Boy! (1979).

Sin embargo, el artista, al que el músico Tim Sommer calificó como "una de las grandes figuras perdidas en la historia del rock, dejó la música a finales de los 70 debido a problemas de salud mental, derivados del consumo de drogas.