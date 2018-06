El Socuéllamos castiga al Cacereño y se mete en la final del play-off dando una imagen imperial

Domingo, 10 junio 2018

Fútbol: Fase de ascenso a Segunda B

DEPORTES | El Día 21:28 |

0-4 han ganado los ciudarrealeños en el Príncipe Felipe de Cáceres para firmar un 0-5 global en la eliminatoria. Gran partido de los de Calleja que no perdonaron a su rival en la segunda mitad dando un golpe sobre la mesa y mandando un aviso a navegantes de cara a la ronda final.

Un Yugo Socuéllamos imperial se ha metido este domingo por la puerta grande en la eliminatoria final del play-off de ascenso a Segunda B. A dos partidos de regresar a la categoría de bronce que perdían hace un año están los socuellaminos que este domingo han terminado de despachar a otro de los favoritos, el Cacereño, al que vapuleado en su campo, el Príncipe Felipe, ante su afición por 0-4. Esta clara victoria, sumada al 1-0 de la ida da una dosis extra de moral a los de Calleja de cara a la ronda final.

Todo en un partido que dejó una primera mitad de poder a poder en la que ya los socuellaminos pudieron abrir el marcador, sin embargo no sería hasta la segunda mitad cuando se desatarían las hostilidades. En un fallo defensivo del Cacereño, Zurdo se internaba por la banda para asistir a Megías, que no perdonaba. Y con el 0-1, llegó el vendaval, pues en el 54', otro regalo de Bernabé lo aprovechaba Kike Domínguez para hacer el 0-2. Con los locales tocados, el Socuéllamos no aflojó y en el 66' llegaba el doblete de Megías. Con la eliminatoria sentenciada, Álex Jiménez firmaba el definitivo 0-4 en el 76'. El 'Socu' está en la final.