Javi Rosado “tripite” en el Acuatlón 'Dani Molina' de Pareja

Lunes, 11 junio 2018

Polideportivo: Acuatlón

DEPORTES | El Día 16:30 |

Pasadas las diez de la mañana se echaban al agua, con algo de retraso debido precisamente a los aguaceros matutinos, y separados por categorías, hasta cuarenta niños y niñas, algo que congratulaba especialmente al alcalde de Pareja, Javier del Río. “El deporte empieza en la cantera, y también por esto, por pensar en los niños e iniciarles en la práctica del acuatlón y el triatlón, admiramos a Dani Molina”. Una vez todos completaron sus pruebas, poco antes de las doce de la mañana, y después de la correspondientes explicaciones técnicas, que impartía el propio atleta paralímpico, tomaban la salida, en dos tandas, los acuatletas que lo iban a hacer en modalidad olímpica. Primero, en categoría masculina y a continuación féminas y parejas. Para esa hora, las nubes habían dejado paso al sol, que cuando asomaba, picaba.

Por delante, una distancia de 1.500 metros, en el segmento de natación en las verdeazuladas aguas del lago de Pareja, y de 10.000 corriendo, en el magnífico circuito que lo rodea. Fueron Beatriz Martínez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Pareja, y el propio Javier del Río quienes hacían sonar la bocina que ponía en acción a los 183 participantes que tomaron la salida entre las dos tandas.

Javier Rosado (Anb Triathlon Team) se mostró intratable. Logró una victoria inapelable, con un tiempo de 53´05”. El atleta guadalajareño salió el primero del agua. Cubrió el segmento en 17´52”, siendo el único participante que bajó de los 18 minutos. Después, en las cuatro vueltas de carrera, administró su ventaja, haciendo una primera excelente, en 8´21”, y manteniéndose en cabeza hasta el final de la prueba. VER LLEGADA “Es un placer participar en la carrera que organiza Dani. Siempre que pueda, volveré e intentaré hacerlo lo mejor posible”, afirmaba en meta. Sobre su superioridad en la carrera, afirmaba que “no ha habido tanta superioridad; para mí esta semana ha sido dura, me dolían las piernas”.

El jadraqueño Javier Sanz (Marlins Triatlón) salió mal del agua, puesto que empleó 21´29” para completar el segmento, pero después estuvo sobresaliente en la carrera para lograr el segundo puesto, con alguna vuelta con mejor tiempo incluso que el vencedor. Acabó segundo, con 57´01”.

En féminas se impuso Esther Ramos (Club Corredores). Ganó con 1h 01´34”. “Es la segunda vez que participaba en el Acuatlón Dani Molina. “Me gusta mucho este paraje para entrenar y competir. Durante La semana, el tiempo pintaba mal, pero al final se ha quedado una temperatura perfecta, sobre todo para la carrera que es mi especialidad”, declaraba la campeona.



SPRINT

Poco antes de la una de la tarde, tomaba la salida la modalidad sprint, igualmente, en dos grupos (masculino y femenino) separados por tres minutos. En esta ocasión se echaban al agua 105 acuatletas. Por delante, 750 metros a nado, y otros 5.000 de carrera.

El primero en cruzar la línea de meta fue Alejandro Alda (Club Triatlón Guadalajara), con un tiempo de 27´44”. El chaval guadalajareño fraguó su victoria en el azud, del que salió el primero con un tiempo de 8´49”. El segundo, Lucas Llorca (KTK Team) le apretó de lo lindo en la carrera, pero Alda aguantó hasta el final, en el que se impuso prácticamente al sprint, con solo 6 segundos de margen con respecto a su perseguidor. El tercero fue Alberto Parras Rodriguez (Club Triatlón Sanse) con un tiempo de 30´10”. “

La primera fémina fue Laura Martínez (Club Triatlón Carabanchel). Ganó con un tiempo de 32´18”. Salió sexta del agua, pero fue remontando hasta lograr imponerse en meta. “Este ha sido mi primer acuatlón. Mi punto fuerte es el atletismo. No he salido la primera del agua y me ha tocado remontar. Estoy muy contenta. Este será el primero de muchos en los que participe. A las dos de la tarde, Javier del Río, los concejales Ricardo Fernández y Beatriz Martínez, y el propio Dani Molina entregaban los trofeos del III Acuatlón Dani Molina.