Page se distancia de Cospedal y rechaza una reforma de la Ley Electoral sin contar con el PP y Cs

Lunes, 11 junio 2018

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha opinado que sería "imprudente y obsceno" abordar una reforma de la ley electoral "a las puertas de las elecciones", si bien no cierra la puerta del todo a afrontar esa discusión, pero siempre que el Partido Popular esté dispuesto a sumarse.

En una entrevista en un diario regionel impreso, García-Page ha insistido en que no cambiaría la ley sólo con los apoyos de Podemos. "No vamos a hacer lo que hizo Cospedal. Quiero en el debate electoral al PP y también a Ciudadanos. A lo mejor es tirar piedras contra mi tejado, pero me parece que los debates estructurales tienen que ser consensuados", ha indicado.

Sobre la petición enunciada por el líder de Podemos en la región y vicepresidente segundo en su Ejecutivo, José García Molina, de acelerar el debate del cambio de ley electoral, ha asegurado que el PSOE es "el único partido en estos tres años que ha hecho intención de cambiar el Estatuto y la ley".

En este punto, ha considerado que la petición de Podemos "es absolutamente contradictoria a lo que decían hace unas semanas", tras lo que ha recordado que el "hachazo" de la formación morada al rechazar los presupuestos de 2017 "cortocircuitó por completo el diálogo" sobre este tema.

LA LEY DE GARANTÍAS, SERÁ "SENSATA O NO SERÁ"



García-Page se ha pronunciado sobre una de las leyes impulsadas por Podemos en el Gobierno regional, como es la Ley de Garantías Ciudadanas.

Tras indicar que "se está iniciando el debate", ha advertido que, para ver la luz, la propuesta debe de contar con el consenso "de todo el Grupo Socialista".

Aunque "se está haciendo un buen trabajo", García-Page ha señalado que "queda mucha tela que cortar". El presidente autonómico, que ha rechazado "entrar en el detalle" del texto legislativo, sí que ha apuntado que "habrá que ir a un modelo compatible con las competencias constitucionales y viable económicamente".

"Creo que tenemos que ir a un modelo de garantía de la unidad familiar y vinculado clarísimamente a la oportunidad de empleo. Para ser claro: una persona que rechace una oportunidad de empleo no tendría subsidio", ha enfatizado.

Así, ha afirmado que la ley que salga adelante "será sensata y si no, no será", tras lo que ha añadido que la consejera que coordina la elaboración de la ley, Inmaculada Herranz (Podemos), "está haciendo un buen trabajo de prospección y se ha avanzado mucho desde las primeras medidas".