Andrés Moret Urdampilleta: “Nuestro objetivo es seguir publicando libros con la misma calidad de estos dos primogénitos”

Lunes, 11 junio 2018

Nace una nueva editorial, “Hatari! Books”

NACIONAL | Eduardo Martínez Rico





-¿Quiénes son los dueños y fundadores de la editorial “Hatari! Books”?



-Somos todos un grupo muy heterogéneo de personas de distintos ámbitos profesionales. El núcleo duro, el pegamento que nos une a todos, es José Luis Garci y Eduardo Torres-Dulce. Ellos son los que fueron preguntando a gente que pensaron podrían estar interesados. Ahí se fueron uniendo Luis Herrero –el periodista–, José Manuel Serrano Alberca – Letrado de las Cortes Generales y Académico en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación–, Javier Rodríguez-Grandjean –economista–, Carlos Ruiz-Jarabo –empresario–, Buenaventura Anciones –neurólogo– y yo.



-¿Por qué le pusisteis este nombre?



-El nombre viene de uno de los fetiches cinematográficos que profesamos: la película de aventuras de 1962 dirigida por Howard Hawks, Hatari!, que en Swahili significa peligro.



-¿Cómo se os ocurrió reuniros para fundar una editorial?



-Pues yo supongo que sería como una de esas cosas que entre amigos siempre se dice, “oye, pues tendríamos que hacer una editorial de libros con calidad”, y que nunca haces, hasta que un día… pues decides hacerlo. Y entre uno y otro fueron embarcando a todo el grupo.



-¿Por qué elegisteis estos dos títulos para empezar?



-Los títulos los elegimos por consenso entre todos. Cada uno sugiere títulos que piensa pueden funcionar, siempre con la idea de publicar libros que o bien no han sido publicados antes en España o bien que sí lo fueron pero que la edición no estaba a la altura del texto. John Ford, es una opción obvia, ya que lo que se había publicado en su momento no nos satisfacía a ninguno, y teniendo a Eduardo, “el padre de John Ford”, que este libro no tuviera una edición digna, era motivo suficiente para lanzarnos a ello. Para Recordando al Sr. Maugham, una de las mejores biografías del gran escritor británico Somerset Maugham, bastó con la sugerencia por parte de José Luis para ver que estábamos ante una joya. Maugham es uno de los escritores favoritos de Garci, y quería publicar esto a modo de homenaje.



-Tú eres el traductor de la nueva edición de John Ford, de Peter Bogdanovich. ¿Qué destacarías de este título? ¿Por qué se lo recomendarías a los lectores?



-Para todos aquellos que son cinéfilos y aficionados al cine de John Ford, éste es uno de los títulos por excelencia. El hecho de que esté escrito por uno de sus máximos admiradores y amigo, Peter Bogdanovich, creo que le da al libro un punto de vista que en otros libros sobre Ford no trasciende. Lo que dice el texto es casi tan importante como lo que no dice, y la heterogeneidad de la escritura –cada capitulo está escrito para una situación particular–, hace que te quedes enganchado al personaje.



-¿Por qué recomendarías Recordando al Sr. Maugham, de Garson Kanin?



-Una de las cosas que tienen en común ambos títulos es que los dos están escritos por autores que admiraban a los sujetos sobre los que escribían. En este caso Garson Kanin, había conocido a Maugham en la última etapa de su vida, y le profesaba un tremendo respeto y admiración, así que decidió que, para recordar cada momento con él, tras sus reuniones escribiría lo que había sucedido y de lo que habían hablado. Este libro para mí ha sido el mayor de los descubrimientos, la manera en la que retrata a uno de los mejores escritores de la historia, es sencillamente genial. Kanin salta en el tiempo, adelante y atrás, recordando anécdotas y situaciones que no sólo nos hacen ver a Maugham, sino que lo hacen a través de unos ojos llenos de admiración.



-Son ediciones primorosamente cuidadas. ¿Qué nos puedes decir de los dos libros en cuanto edición, en cuanto objetos?



-Para nosotros era primordial hacer de estos libros algo con lo que te quisieras ir a la cama, algo que te provocase quedarte mirándolo absorto, y que estuviera estéticamente a la altura del texto. Para ello ha sido imprescindible el trabajo de la diseñadora de los libros Marta Baztán, que ha conseguido dar a cada libro una personalidad propia, muy definida, que hace que los libros sean lo que son, dos objetos casi de colección.



-¿Cuáles van a ser, o cuáles pueden ser, los próximos títulos de la colección?



-Todavía estamos en proceso de discusión, pero tienen grandes posibilidades dos libros que van a escribir Eduardo y José Luis. El de Eduardo será un libro monográfico sobre la película El hombre que mató a Liberty Valance (John Ford, 1962), y el de José Luis tiene muchísimas papeletas de ser su libro sobre Ray Bradbury, que publicase allá por los años setenta y que es una auténtica joya, no explorada suficientemente.



-¿Cuáles son los objetivos de la nueva editorial a corto, medio y largo plazo?



-Nuestros objetivos a todos los plazos son los de poder seguir publicando libros con la misma calidad con la que hemos publicado estos dos primogénitos. No tenemos objetivos comerciales. Si vendemos toda la tirada, podremos publicar los siguientes; si no, tendremos que plantearnos el qué hacer. No estamos en esta empresa para enriquecernos, lo hacemos como aficionados a los que nos gustan los libros, nos gusta disfrutar de ellos, y queremos que los títulos que nos gustan estén disponibles para que la gente los disfrute como nosotros creemos que deben ser disfrutados.