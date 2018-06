CLM es la octava región con la tasa de divorcios y separaciones más alta, 6,3 por cada 10.000 habitantes

Lunes, 11 junio 2018

En concreto, en los tres primeros meses de este año hubo 16.226 demandas de divorcio consensuado, un 7,2 por ciento menos que en el mismo periodo de 2017; 11.594 divorcios no consensuados, un 8,6 por ciento menos; 864 de separación de mutuo acuerdo, un 17 por ciento menos; y 424 separaciones contenciosas, un 13,6 por ciento menos. Por otro lado se contabilizaron 41 nulidades civiles, las mismas que en el primer trimestre de 2017.

Por comunidades autónomas, la mayor tasa de separaciones y divorcios por cada 10.000 habitantes se dio en la Comunidad Valenciana, con 7,3; seguida por las Islas Baleares, Cataluña, y Navarra, con 6,7; Canarias, con 6,6; Andalucía y Asturias, con 6,5; y Castilla-La Mancha y Murcia, con 6,3. Mientras, las más bajas se han registrado en Galicia, con 4,4; Castilla y León, con 4,9; y País Vasco, con 5,2.

Además, de los datos se desprende que se han presentado 2.846 modificaciones de medidas matrimoniales consensuadas, un 0,5 por ciento menos que en el primer trimestre de 2017; 8.734 de modificación de medidas no consensuadas, un 4,9 por ciento menos; 4.998 de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, un 0,6 por ciento menos; y 7.050 no consensuadas, un 9,3 por ciento menos.