POLÍTICAS DEL TODO A CIEN (Por Fermín Gassol)

Lunes, 11 junio 2018

BLOGS | ELDIAdigital

No llevamos ni una semana con el nuevo gobierno y aquellos que lo auparon se van a unir con los que ellos mismos derrocaron para hacer una pinza al ejecutivo recién nombrado. Al enemigo de ahora mismo, hace horas amigo y viceversa, ni agua.

Si de algo adolece la política actual es de seriedad y si algo sobra a nuestros políticos es frivolidad; no es extraño pues que la cosa pública genere desconfianza entre la ciudadanía que ve el Congreso de Diputados como una tienda donde todo se puede comprar y vender, un zoco del todo a cien. Un partido en la oposición votando en contra de los presupuestos presentados por el gobierno y que los asume de repente para alcanzar el poder, apoyado con los votos de un tercero que los pactó con el gobierno derrocado.



Donde ayer dije digo hoy digo Diego, mañana quizás tenga que decir lo que no diré pues pasado mañana puede que me convenga volver a decir lo que en un principio dije y ahora digo, aunque no descarto que el mes próximo tenga que desdecirme de lo antes dicho. La política como el arte de las conveniencias, como ceremonia de la confusión verbal y mental, como el cambalache del famoso tango, como juego de intereses, olvido de añejos y ambiciosos sueños.



Si me apoyas en esto yo te concedo lo otro. Si tú me das los votos para sacar esta propuesta yo te compenso mañana con aquello que deseas para que puedas sacar las tuyas. Se acabaron las posturas de principios, éticas, morales, ideológicas. Se terminaron los planteamientos prometidos, los programas de las elecciones tantas veces aireados. Comenzaron las que interesan, las que suponen la concesión del parné con el aplauso. Todos estos principios son sacados a la plaza pública cada día para su venta al mejor postor. Retales infumables que son adquiridos con frenesí para cambiar por otros. Mercados de la política donde todo se puede comprar y vender, permutar, cambiar o trocar.



Este mercado de conveniencias mutuas en que se ha convertido la política abre sus puertas cada día con ofertas que son aprovechadas para negocio de los más listos. Nada es verdad ni mentira, todo depende de la situación del partido político y de la rentabilidad con que se mira. Einstein pero sin Einstein. La teoría de la relatividad en hebreo. Mientras tanto los contribuyentes cada día más escépticos con las operaciones cerradas en este mercado de conveniencias para los que las realizan, mientras tanto la decencia intelectual y económica pidiendo un sitio, mientras tanto el desencanto, mientras tanto la democracia tragando y tragando.