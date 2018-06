El Acuerdo Marco de Rebacheo del Ayuntamiento de Ciudad Real avanza a buen ritmo

Lunes, 11 junio 2018

Ciudad Real | El Dia

Clavero ha explicado que actualmente se está haciendo el pliego técnico y que esta medida permitirá realizar acuerdos en un principio para dos años con prórroga de otros dos, con el fin de tener siempre una partida presupuestaria para que se vayan haciendo contrataciones parciales para aquellas necesidades que desde el Ayuntamiento saben "que se van a originar en las vías públicas de la ciudad", atendiendo, así a los "arreglos parciales de aquellas vías en las que no esté previsto hacer una obra de carácter general".

Además, ha informado que el plan de rebacheo de urgencia de algunas calles de centro está prácticamente finalizado y respecto a la calle Olivo ha explicado que hay un proyecto de "arreglo general de la calle" desde Morería hasta Bernardo Balbuena, que "entrará en licitación muy pronto". De las calles Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera y calles transversales ha informado que están prácticamente finalizadas las actuaciones y en la Avenida Reyes Católicos se está interviniendo en la zona de los pinares.

El concejal ha querido manifestar, en relación con "algunos comentarios en el sentido que no se había hecho la totalidad de la calle", que desde el equipo de Gobierno se tiene la intención de arreglar la totalidad de las vías públicas "pero en la medida que sea necesario", ya que se trata de tenerlas en "buenas condiciones" pero no de "tirar el dinero".

Por otro lado, Clavero ha querido hacer un llamamiento al "civismo" de los vecinos de Ciudad Real respecto al mantenimiento de la limpieza de las calles, señalando que aunque aunque la mayoría "sí que cumplen con las ordenanzas" al respecto, aún quedan bastantes personas que no las cumplen, por lo que ha pedido "la colaboración de todos", en especial de aquellos dueños de mascotas que todavía "no se han acostumbrado a recoger los excrementos", y ha manifestado que el Ayuntamiento "no tiene afán recaudatorio" sino de concienciación cuando sanciona en este sentido.

NUEVO FURGÓN PARA ACTUACIONES CULTURALES

Respecto a los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local, Clavero ha destacado la adquisición de un furgón adaptado para el Área de Participación Ciudadana, que será utilizado para diferentes actuaciones culturales en los barrios de la ciudad. Con una inversión de unos 10.500 euros, el concejal ha explicado que se informará puntualmente de la programación concreta que se llevará a cabo en este nuevo recurso municipal en el que se coordinarán las áreas de Participación Ciudadana y Cultura.

También se ha licitado la iluminación de Feria y Navidad por 21.622 euros más IVA y 23.378 más IVA respectivamente, la asistencia técnica de captación de programas por un importe anual de más de casi 6.000 euros más IVA, así como la adquisición de 4.000 tarjetas y diverso material informático para la renovación de las tarjetas de transporte urbano para un tratamiento más "exacto y personalizado" de las mismas por algo más de 5.600 euros, IVA incluido.

Asimismo, la instalación de suelo técnico en edificio antiguo del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (Impefe) por casi 8.000 euros IVA incluido y alguna actuación más de carácter menor permitirá que este inmueble "pueda estar operativo para final del verano" para uso de la Concejalía de Participación Ciudadana, según ha informado Clavero.

La Junta de Gobierno Local ha procedido igualmente a realizar la valoración final de diferentes obras, entre las que se encuentran las de la fachada de la Plaza de Toros por algo más de 141.000 euros, la vía pecuaria de Las Casas por unos 198.000 euros, el Parque Puerta de Toledo por 138.165 euros y la Plaza de Cervantes por 388.095,59 euros.

La aprobación de diferentes proyecto dentro del Plan de Inclusión Social y de cursos en colaboración con entidades particulares incluidas del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres han sido otro de los asuntos tratados en esta Junta de Gobierno.