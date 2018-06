El Plan de Internacionalización de la Moda ha promocionado 11 empresas del textil y el calzado

Lunes, 11 junio 2018

ferias comerciales

Albacete | ELDIAdigital.es

Así lo ha recordado eeste lunes, el director general de Empresas, Competitividad e Internacionalización, Javier Rosell, durante la presentación del I Encuentro de Moda, Arte y Diseño Sostenible, realizada en la sede de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), y organizado por la Asociación de Empresarios de la Confección (ASECAB).

Javier Rosell que ha situado “la digitalización, la formación y la colaboración con organizaciones y asociaciones empresariales como elementos fundamentales para lograr un mayor dinamismo del textil y de la moda”, también ha recodado la importancia de estos sectores dentro de la Marca España y Castilla-La Mancha.

Durante su intervención, el director general de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha subrayado que el Gobierno regional “fue consciente de apoyar de una forma decidida al sector de la moda”, y ha recordado que el pasado año 2017, se puso en marcha el denominado Plan de Internacionalización de la Moda, con un presupuesto de 400.000 euros.

Rosell ha explicado que este Plan de Internacionalización destinó 200.000 euros para la promoción de sectores estratégicos de la Comunidad Autónoma como son el textil y el calzado, logrando beneficiar a 26 empresas, de las que 11 procedían de la provincia de Albacete, casi un 50 por ciento del total de Castilla-La Mancha.

Por último, el director general de Empresas ha felicitado a ASECAB por este I Encuentro de Moda, Arte y Diseño Sostenible “una acción de gran dimensión y proyección, en un sector necesitado de apostar por la innovación”, que se desarrollará el próximo 21 de junio en la propia sede de FEDA, y que contará además con la colaboración del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX).

Jornadas que unirá a expertos de Asia y América

Esta jornada se centrará en temáticos, métodos y técnicas para implantar la innovación en las empresas de la moda, y contará con la presencia de la directora del Work Experience Fashion, Gisela Fortuna, y el maestro japonés que imparte workshops en New School for Design, Central Saint Martins, Marangoni, Bunka Fashion College y Paris College of Art, Shingo Sato.

Además, este I Encuentro dirigido a todo el sector del textil de Albacete y provincia, contará con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Ascencio; el propio presidente de FEDA, Artemio Pérez; y el presidente de ASECAB, José Eugenio Lillo, y la colaboración del Instituto de Educación Secundaria de Albacete “Universidad Laboral” que imparte un Grado de Confección y Moda, y la Escuela de Arte de Albacete.