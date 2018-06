El PSOE prepara una "próxima" reunión entre Sánchez y García-Page

Lunes, 11 junio 2018

"Es curioso que Mariano Rajoy, después de que García-Page lleva tres años en la Junta de Comunidades, se haya negado a recibir al presidente de Castilla-La Mancha. Por órdenes directas de Cospedal no hemos podido afrontar con Rajoy los problemas de Castilla-La Mancha que afectan al Gobierno de la nación por el sectarismo y el rencor con el que Cospedal salió de la Presidencia de Castilla-La Mancha".

"Todos esos asuntos tienen que ver con inversiones, carreteras, AVE, intereses agrícolas, de agua. Podremos tratarlos de manera directa en unos meses con el presidente Sánchez y ver en qué situación estaban esos compromisos que llevaban años anunciando en los expedientes ministeriales", ha advertido el secretario de Organización del PSOE.

"Vamos a poder demostrar en poco tiempo que el Gobierno de Rajoy y Cospedal solo tenían palabrería y es necesario pasar de las palabras a un Gobierno comprometido en Castilla-La Mancha", ha dicho.

Preguntado sobre si el pacto nacional del agua será una de las cuestiones fundamentales que el PSOE vaya a trasladar al Gobierno central, Sergio Gutiérrez ha criticado que este sería el "segundo" pacto nacional del agua de la "era Rajoy", porque "Cospedal firmó un pacto que llamaba nacional del agua en el que fulminaba todas las esperanzas e intereses de Castilla-La Mancha".

"No debió ser mucho pacto nacional del agua cuando en tres años volvemos a hablar de uno nuevo. La diferencia es que ahora el Gobierno regional en Castilla-La Mancha no cederá en los intereses de la tierra. Si hay posibilidad de un pacto que sea nacional ha de incluir los intereses de Castilla-La Mancha. Page no va a hacer con ninguna administración central lo que hizo Cospedal con Rajoy: vender los intereses de la tierra para agradar al jefe".