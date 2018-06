Nace el A-Ball: fútbol en silla de ruedas

Lunes, 11 junio 2018

INCLUSIÓN SOCIAL

Toledo | ELDIAdigital.es

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Pérez del Pino, ha participado este lunes en la presentación nacional del A-Ball, una nueva modalidad deportiva de fútbol en silla de ruedas que ha sido presentada a nivel nacional en el Hospital Nacional de Parapléjicos con la organización de la Asociación para el Fomento del A-Ball en España (Afae), Ford Adapta y el complejo hospitalario.



El edil de Deportes ha manifestado su satisfacción por el hecho de que Toledo acoja "el nacimiento de una modalidad deportiva destinada a personas con capacidades diferentes" y ha agradecido a todos aquellos que han promovido la iniciativa, puesto que son "conscientes de que hay personas que necesitan ayuda, el hospital ha concienciado desde su nacimiento y se está a su disposición", ha dicho.



Pérez del Pino ha recordado la colaboración que el Consistorio mantiene desde hace años con la Federación Española de Deportes para Personas con Diversidad Funcional y la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha, entre otras, y ha confiado en que la nueva modalidad culmine como deporte paralímpico y se practique en todas las ciudades de España, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.



El acto de presentación ha contado con autoridades como la secretaria general de la Fundación ONCE, Teresa Palahí; el presidente de Ford España, Jesús Alonso; la atleta paralímpica y embajadora de Ford Adapta, Gema Hassen-Bey y los ex futbolistas Lobo Carrasco, Rubén de la Red, José Emilio Amavisca, Luis Cembranos o el presidente de la Asociación de ex futbolistas internacionales y socio fundador de Afae, Fernando Giner.



Giner ha manifestado que "gracias a esta posibilidad, se ha conseguido acercar este deporte a unos deportistas que hasta la fecha no podían practicarlo, y además se ha conseguido que puedan hacerlo independientemente de sus capacidades".



DISPOSITIVO EÓOS



El A-Ball se juega gracias al dispositivo EÓOS --creado por Ortoprono-- para que los jugadores puedan manejar la pelota cogiéndola con unas pinzas en la parte inferior y ofreciendo la posibilidad de disfrutar de este juego en equipos formados por cinco jugadores cada uno, incluyendo al portero.



Durante el evento, los asistentes han tenido ocasión de conocer el deporte desde su propia experiencia y probar la silla realizando diferentes actividades e interactuando con los jugadores del equipo de A-Ball.



Posteriormente, el pabellón del complejo ha acogido una demostración a cargo de jugadores de la Federación Española de Fútbol que han mostrado su gran destreza y habilidad con el balón desde la silla y a la que, finamente, se han sumado algunos de los ex futbolistas.