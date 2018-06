El PSOE contesta que el orden del día del Pleno se hace conforme al reglamento

Lunes, 11 junio 2018

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

Esteban ha respondido así a la diputada del PP Cesárea Arnedo que ha denunciado "una vez más" que desde la Presidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha, en referencia a Jesús Fernández Vaquero, "se haya querido de nuevo cercenar la voluntad del Grupo Parlamentario Popular".

El diputado socialista ha explicado que se ha propuesto un sistema de cupo consistente en que el PP presente tres iniciativas parlamentarias, el PSOE (dos) y Podemos (una). A estas iniciativas, habría que sumar las preguntas orales (que cuentan como un punto), más aquellas iniciativas que pudieran generarse de la actividad normalizada de las Cortes como ratificar una ley o iniciar los trámites de un proyecto de ley.

El hecho de limitar el número de iniciativas parlamentarias a proponer es evitar que los plenos duren más de un día, ha afirmado Esteban.

Según el socialista, también se ha propuesto que en el caso de que un grupo no presente el tope de iniciativas que tiene fijadas por cupo, otro grupo pueda plantear más.

Por ejemplo, este lunes, el PP ha presentado once iniciativas, el PSOE (una) y Podemos, ninguna. Como Podemos no había presentado y el PSOE había registrado una, según Esteban, se ha propuesto al PP que presentara hasta cinco "para llegar hasta las seis iniciativas", algo que, según Esteban, el PP no ha querido aceptar.

Esteban ha recordado que ya han sido varias las ocasiones en las que el presidente de las Cortes regionales, Jesús Fernández Vaquero, ha invitado a los grupos parlamentarios a llegar a un acuerdo a la hora de diseñar el orden del día del pleno que se está discutiendo.

"Hasta hace dos o tres semanas no teníamos problemas al respecto", ha sentenciado el presidente del Grupo Socialista, sin embargo, el PP desde hace "tres o cuatro plenos" ha tomado "la deriva" de presentar todas las iniciativas que tenía guardadas, algunas de ellas de hace "8 o 9 meses".

Finalmente, ha afeado al PP por presentar gran cantidad de iniciativas para que sean incluidas en el pleno, cuando, según ha criticado, hay ocasiones en la que sus diputados se ausentan después de comer poniendo como ejemplo el último pleno donde Vicente Tirado no estuvo en algunos puntos porque estaba comiendo en Talavera de la Reina.