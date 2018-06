Adjudicada la captación de programas y proyectos en Ciudad Real

Lunes, 11 junio 2018

junta de gobierno local

Ciudad Real | El Dia

Según ha explicado el concejal de Economía y Hacienda, Nicolás Clavero, de los proyectos que consigan subvención, se llevará un porcentaje en función de las ayudas conseguidas.

También se ha dado el visto bueno a la adquisición de un vehículo adaptado para Participación Ciudadana por importe de 10.500 euros, IVA incluido. Se destinará a temas culturales en los barrios de la ciudad, según las programaciones por parte de las concejalías de Participación Ciudadana y la Cultura.

La Junta de Gobierno también ha aprobado la instalación de suelo técnico para el antiguo edificio del IMPEFE. Un edificio que se está arreglando y adaptando por parte del Servicio de Mantenimiento, y que se espera que para el final de verano ya pueda estar operativo para uso de la Concejalía de Participación Ciudadana.

Además se han comprado 4.000 tarjetas y diverso material informático para su utilización en el transporte urbano. Se están renovando todas las tarjetas antiguas por otras más modernas con fotografía y la fecha de validez, para hacer un mejor tratamiento de las mismas. Se han adquirido a Ingeniería y Sistemas S.L. por 5.675 euros IVA incluido.

También se ha aprobado esta mañana la licitación del alumbrado extraordinario con motivo de la Feria y de la Navidad de este año 2018. Se han establecido dos lotes: uno para la feria por importe de 21.622 euros más IVA y otro para Navidad por 23.378 euros más IVA.

En materia de obras, se han aprobado las valoraciones finales de varias obras llevada a cabo, como la fachada de la Plaza de Toros (141.520,48 euros) Vía Pecuaria de Las Casas (198.929 euros) ampliación del Parque Puerta de Toledo (138.165,08 euros) y Plaza de Cervantes (388.095 euros)

La Junta de Gobierno también ha aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de los proyectos de Acción Social, dentro del Plan de Inclusión Social.

En materia de Igualdad se han aprobado las bases para la convocatoria de propuestas de actividades y cursos incluidos en los ejes 4, 5 y 6 del II Plan Municipal de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Serán entidades particulares las que pongan en marcha estas actividades, que se financian con la matrícula de los participantes.

Además se han aprobado 25 expedientes sancionadores, entre ellos algunos por excrementos de mascotas, por lo que Nicolás Clavero hacía un llamamiento a los propietarios de mascotas, para que se recojan esas deposiciones. “La mayoría de las personas que tienen perros cumplen, pero hay bastantes que desgraciadamente no están cumpliendo con estas ordenanzas. El Ayuntamiento no tiene un objetivo recaudatorio con las sanciones, pero si todas las personas tenemos que mantener limpia la ciudad. Tenemos una ciudad que está más limpia que como nos la encontramos en el 2015, pero queremos tener una ciudad mucho más limpia por lo que pedimos colaboración de todos. Especialmente a los titulares de mascotas que no se han acostumbrado a que las cacas deben recogerlas, porque yo creo que ninguno de estos dueños se eles ocurre poner al perro a defecar en sus portales, y dejarlo allí. Las vías y aceras son de todos, y las queremos limpias”.