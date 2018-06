Ciudad Real se conviertirá el próximo fin de semana en capital regional de la esgrima

Martes, 12 junio 2018

Polideportivo

DEPORTES | El Día 17:05 |

El Polideportivo Puerta de Santa María se convertirá el próximo fin de semana en la capital regional de la esgrima, gracias a la Federación de Esgrima de Castilla La Mancha y al Club de Esgrima Espadas de Calatrava. Así se disputarán las finales de las categorías de menores (sub8, sub10, sub12, sub14, sub 17 y sub20 tanto masculina como femenina), la categoría absoluta a espada (masculina y femenina), sable masculino y las finales de la liga regional por equipos (masculina y femenina). “Por primera vez se juntan todos estos campeonatos en un único evento, que será una gran fiesta del deporte y la esgrima. La Federación de Castilla la Mancha de Esgrima ha confiado en nuestra ciudad y en el Club de Esgrima Espadas de Calatrava para realizar por primera vez este importante evento que contará con aproximadamente 120 tiradores de toda la región”.

Lomas detallaba cómo la actividad dará comienzo el sábado a las 10:30 de la mañana con la disputa de la categoría absoluta a espada y sable masculina y femenina, que está previsto termine en torno a las 15:30. Por la tarde, a partir de las 16:00 y hasta aproximadamente las 18:30 tendrá lugar la fase Final de la liga regional de equipos masculino y femenino.

El domingo 17 de junio se disputarán las categorías de menores en dos tramos. En primer lugar, de 10:30 a 12:30 se disputarán las categorías menores, sub 8 mixto, sub 10 mixto, sub 12 masculino y femenino. Seguidamente, de 12:30 a 15:30 tendrán lugar las competiciones de categorías de menores, sub 14 masculino y femenino, sub 17 masculino y femenino, sub 20 masculino y femenino. Todas las competiciones tal como se han descritos irán seguidas de la correspondiente entrega de trofeos. Juan Lomas consideraba que sobre todo en las categorías menores es donde el club tiene muchas posibilidades de medallas, por lo que animaba a todos los vecinos “a no perderse el mejor esgrima de la región”.

La concejala aprovechaba para agradecer al Club de Esgrima Espadas de Calatrava la actividad de promoción y competición que vienen realizando en la ciudad tanto en niveles escolares, en la Escuela Municipal, como con su participación en diversas competiciones a lo largo de la presente temporada. Por ejemplo este fin de semana han sido terceros en el campeonato disputado en Villafranca de los Caballeros.