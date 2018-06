Finaliza la campaña especial de control de alcoholemia con un único positivo

Martes, 12 junio 2018

argamasilla de alba

Ciudad Real | El Dia

Durante la pasada semana los agentes locales de Argamasilla de Alba realizaron un total de 276 pruebas con un único resultado positivo, que se saldó con sanción administrativa. En los controles realizados por los agentes, además de este resultado positivo, se detectó la presencia de alcohol en aire espirado en otros ocho conductores, que sin embargo no alcanzaron las tasas máximas reglamentariamente establecidas, lo que sitúa el porcentaje de positivos durante esta campaña por debajo del 1,2 % alcanzado en la llevada a cabo en el mes de junio del pasado año.

La Policía Local de Argamasilla de Alba pide la colaboración de los conductores para que eviten ponerse al volante si han consumido alcohol o si creen probable su consumo, invitándoles a planear previamente y de manera adecuada los desplazamientos, por su propia seguridad y la de todos.

Cabe señalar que el porcentaje de pruebas de alcohol positivas en vías interurbanas aumenta con la lesividad del conductor, desde un 5% en los conductores ilesos a un 26% en los conductores fallecidos.

Por otro lado cabe destacar que no hay ningún truco o práctica que engañe al etilómetro, pues estos corresponde más a mitos y a creencias populares que a la realidad. La DGT destaca que cuando se práctica la prueba de alcoholemia se realiza una larga y continua espiración. Esto es debido a que la primera porción de aire espirado durante la espiración es aire proveniente de las vías respiratorias, por lo que no ha estado en contacto con la sangre y su composición no habrá variado. Una vez desplazado este volumen, se expele el aire de los alvéolos. Este aire es el que ha sufrido verdaderamente el intercambio de gases entre sangre y aire y es el válido para la prueba, lo que hace de todo punto imposible adulterar los resultados.