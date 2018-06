La petición en contra de la modificación del Parque San Julián recoge más de 2.000 firmas en un día

Martes, 12 junio 2018

Urbanismo

Cuenca | D. Guijarro

Desde que el Ayuntamiento anunciara la intención de reformar el Parque San Julián para hacerlo más accesible las reacciones en contra no han dejado de sucederse. En primer lugar fue la oposición política la que mostró su desacuerdo por un proyecto que afirman no conocer y que consideran excesivo el gasto presupuestado de 375.000 euros.

Pero paralelamente, la sociedad conquense tampoco se ha quedado impasible a la noticia y a las pocas horas se había creado una petición dirigida al Ayuntamiento de la capital para que frene el proyecto. Una iniciativa que en su primer día de vida ha superado las 2.225 firmas.



Entre los motivos que esgrimen los autores de la recogida de firmas es que a muchos conquense “les gusta el parque tal y como esta, queremos que lo adecenten, lo arreglen, lo mantengan en condiciones y NO lo modifiquen, NO queremos que le quiten su esencia”. Además, consideran que las razones que ha dado el consistorio no son suficientes para justificar este proyecto ya que “el parque tiene suficientes accesos por los que cruzar y un perímetro adoquinado para quien no quiera pisar la arena”.