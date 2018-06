Felpeto asegura no entender cómo se llegó a rechazar una ley demandada por el sector y la sociedad

Martes, 12 junio 2018

Ley de Mecenazgo

REGIÓN | ELDIAdigital

"Lo que ocurrió ayer no debería haber ocurrido", ha sentenciado el consejero, quien ha defendido que "había voluntad de consenso y aceptación de mejorar la ley a través de las enmiendas" presentadas. "No entendemos cómo ayer se pudo llegar a esta situación", ha insistido el consejero.

Se trata de una ley que estaba prevista en el plan estratégico de Cultura en el que colaboraron todas las instituciones y todos los colectivos del mundo de la cultura de Castilla-La Mancha y, al mismo tiempo, ha señalado Felpeto, "los grupos políticos manifestaron su bondad y necesidad".

Asimismo, ha defendido que la Ley de Mecenazgo es "una demanda de la sociedad a todos los niveles", busca mejorar el sector desde la colaboración de las entidades públicas y privadas y "crear una atmósfera de confianza, transparencia y rigor en todo lo que concierne al mecenazgo".

Además, ha echado en cara al PP su "falta de consecuencia", puesto que "si ellos mismos aprobaron todas y cada una de las enmiendas, incluso aquellas en que nosotros habíamos manifestado que podríamos llegar a una transaccional porque no estábamos absolutamente de acuerdo, cómo es posible que aprobándolas todas, con su mayoría en la Comisión, luego dijeran que no al dictamen", se ha preguntado. "Eso no es explicable", ha apostillado el consejero, quien tampoco se explica la ausencia de Podemos en la votación.

Después de lo ocurrido este lunes en las Cortes, el Gobierno tendrá que plantearse ahora cuál debe de ser su actuación al respecto, ha dicho Felpeto, quien ha insistido en que esta ley era "buena, necesaria y había recogido las aportaciones de todos los sectores del mundo de la cultura" y no solo plantea incentivos fiscales, ha avisado a los grupos políticos.

Dicho esto, ha desvelado que el Ministerio de Cultura se interesó por esta ley porque entendían que era "un buen modelo" para una futura ley nacional y fue solicitada por otras comunidades autónomas. "Si es bueno para los demás, no entiendo que tenga algo de malo para los de casa", ha recalcado.

Finalmente, el consejero ha afirmado que aún no se ha puesto en contacto con Podemos, su socio de Gobierno, pero que lo hará, y ha avisado de que "el mundo de la cultura" no entenderá esta situación.