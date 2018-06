Gómez-Pimpollo: “Ciudad Real es hoy una ciudad mejor, más viva y más educadora”

Martes, 12 junio 2018

Y lo es –reconocía- gracias a un gobierno municipal liderado por Pilar Zamora que prioriza el acceso a la educación en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, fomenta la participación en materia educativa de todos los sectores de la comunidad escolar, y enriquece las propuestas educadoras de la escuela desde la complementariedad entre instituciones y áreas municipales.

Como ejemplos de priorizar a las personas, “hoy en Valverde es el primer curso en una década en el que los alumnos han estado en un edificio similar al del resto de centro de la capital. Han estado demasiado tiempo en aulas prefabricadas, una década, a la que se ha puesto fin gracias a las gestiones de Pilar Zamora con el gobierno de Castilla-La Mancha”.

Además, anunciaba que este próximo verano las instalaciones más antiguas del centro se pintarán de manera integral, una actuación que no se ha realizado desde 2009. “Prácticamente otra década de dejación en el mantenimiento de estas instalaciones, y esta dejación también lo ha sido en el resto de instalaciones educativas de la ciudad”.

Otro ejemplo son las ayudas municipales para la adquisición de material escolar, con un presupuesto anual que crece de 35.000 euros en 2015 a 50.000 en 2017 y 2018, y con ayudas individuales que se han duplicado de 30€ a 60€. Y en estos últimos años facilitando también que se hagan efectivas desde el mismo inicio del curso.

También se ha puesto hincapié en la lucha contra el absentismo. En 2015 se constituyó la Comisión local de prevención y lucha contra el absentismo escolar, que presentará en julio su tercera memoria al Consejo Escolar y realizarán en otoño su segunda campaña de difusión y sensibilización para que, en Ciudad Real, no haya ningún escolar sin clase.

La concejala además valoraba el acceso a servicios complementarios como el comedor escolar en periodo estival y la participación en actividades extraescolares. “Un julio será el cuarto año consecutivo en el que todos los escolares, y sus familias, podrán optar a comedor y escuelas de verano, y a participar en actividades extraescolares, y a hacerlo juntos, tanto si lo hacen por necesidad de coordinación laboral y familiar, como si lo hacen atendiendo a necesidades socio económicas”.

Como segundo rasgo, se ha fomentado la participación en materia educativa de todos los sectores de la comunidad escolar. Se ha renovado el Consejo Escolar Municipal, que ha mantenido al menos tres sesiones plenarias anuales y una mensual de su comisión permanente. Así se informa del presupuesto municipal en educación que ha crecido en casi 100.000 euros estos tres años, se adoptan criterios consensuados en diversas materias y se adoptan decisiones por toda la comunidad educativa.

“Sin ir más lejos el próximo jueves entregaremos las menciones municipales al mérito educativo. Por tercer año consecutivo han sido propuestas de cualquier miembro de la comunidad educativa o ciudadano y se deciden mediante votación democrática en el Consejo Escolar Municipal. También se han redefinido también los Plenos Escolares Municipales, que en el último periodo ni siquiera se despidió a los menores que finalizaban. Hace unos días, despedíamos a estos concejales escolares que han sido portavoces de sus centros en actividades de contenido educativo y ciudadano”

Desde la Concejalía se han facilitado actividades formativas para toda la comunidad escolar: para las familias, conjunta entre docentes y familias, o cualquier ciudadano, sobre temas como la convivencia o las más recientes de expresión y literatura infantil.

Gómez-Pimpollo destacaba además como en este tiempo se han enriquecido las propuestas educadoras de la ciudad desde la complementariedad entre instituciones y áreas municipales, con actividades complementarias para enriquecer el currículo impartido por los centros relacionadas con el patrimonio cultural y artístico de Ciudad Real, con educación medioambiental, con el conocimiento de los servicios municipales, de fomento de la expresión artística (musical y teatral), de fomento del bilingüismo, de educación en valores, de participación ciudadana, etc.

Además en educación no formal, se ha garantizado la continuidad de las escuelas municipales de lenguas extranjeras, pintura, música, danza, extensión educativa y cine. Hemos incorporado, en el último año, la disponibilidad de uso de espacios municipales mediante los programas de “Espacio Estudio” y “Espacio libre artístico”.

En definitiva, afirmaba “Ciudad Real, es hoy más educadora que nunca, no porque participe activamente en la Red de Ciudades Educadoras, que también; no lo es porque forme parte de su comisión de seguimiento, que también; no lo es porque se identifique con la carta de la red de Ciudades educadoras, que por supuesto que lo hacemos; no lo es porque la Consejería de Educación lo reconozca y lo premie, que también. Ciudad Real es hoy una ciudad más educadora que nunca gracias a un gobierno centrado y dirigido a las personas, también en educación y que sigue teniendo a toda la ciudad como referente para educar con la igualdad, la participación y el enriquecimiento como objetivos prioritarios”.

DEPORTES

En el apartado de deportes, Gómez-Pimpollo reconocía que Ciudad Real cuenta con un programa de actividades deportivas rico, diverso y planificado en colaboración con clubes, asociaciones y federaciones; coordinadas con todas las administraciones y sensible a las iniciativas y propuestas de los ciudadanos, que incluye un número creciente de disciplinas. “Pensando en todas las personas, desde el deporte base (más de 3700 escolares participando de las Escuelas deportivas Municipales) hasta el deporte de élite”.

Todos los años hemos contado con más de un evento de categoría nacional y elevado impacto mediático. Solo en este año, 2018 hemos disfrutado en Ciudad Real de la Copa de Campeones de fútbol, los encuentros de las Selecciones absolutas masculina y femenina de Balonmano, un Campeonato de España de atletismo y disfrutaremos aún de otras actividades de rango nacional e internacional que ponen a Ciudad Real en el epicentro de la actividad deportiva nacional.

Además se han iniciado y consolidado iniciativas de divulgación deportiva como las Jornadas de Mujer y Deporte, y la Semana Europea del Deporte; ambas han llegado o llegan a su tercera edición en 2018 y se convierten en señas de identidad del gobierno municipal socialista de Ciudad Real. En el marco de estas actividades hemos disfrutado de la presencia de deportistas olímpicas y de actividades de sensibilización y difusión de múltiples disciplinas.

En este tiempo se han renovado las instalaciones deportivas municipales. Por ejemplo se han mejorado cuatro de los cinco campos de fútbol de césped artificial, gracias a la sustitución completa en Larache y nº 2 del polideportivo Rey Juan Carlos y a las mejoras significativas en la Ciudad Deportiva Sur y el nº 3 del polideportivo Rey Juan Carlos.

También valoraba la sustitución del vaso completo y la playa de la piscina municipal del Rey Juan Carlos, mejorando la instalación para el disfrute, y eliminando daños medioambientales que su deficiente estado venía causando de manera sostenida y desgraciadamente prolongada en el tiempo.

Se han mejorado los equipamientos con la adquisición de una furgoneta propia, la dotación de la pista de atletismo y de pequeños gimnasios en tres de las cuatro instalaciones deportivas existentes. Se han realizado mejoras de accesibilidad en las piscinas municipales (sillas adaptadas de ducha, barras de apoyo en vestuarios, vestuario asistido para personas con movilidad reducida que precisen de acompañante, señalización con pictogramas para personas con problemas de comunicación). Se ha previsto el acuchillado y barnizado de los pabellones Príncipe Felipe, y en breve, Puerta de Santa María, además de otras mejoras de funcionalidad.

Y la concejala también señalaba cómo se facilita el acceso a actividades deportivas a todas las personas, con una política de reducción de precios para facilitar el acceso de todas las personas a la actividad deportiva. Así hay gratuidad de instalaciones deportivas para mayores de 65 años, menores de 65 con ingresos inferiores a dos veces el IPREM y personas con discapacidad, reducción del coste de actividades formativas, y sobre este, reducción del 50% para miembros de familias numerosas, la instauración del “Abono Mensual Taquillas” en virtud del cual por un precio que oscila entre 25 y 10 euros mensuales los usuarios pueden acceder de manera ilimitada a la piscina (invierno / verano) y disfrutar de una hora diaria de frontón, padel, tenis o squash siempre que exista disponibilidad de las instalaciones solicitadas.

“En definitiva, también en deporte, el equipo de gobierno municipal socialista, liderado por Pilar Zamora, ha convertido Ciudad Real en una ciudad de deporte para todos y todas, ejemplo de dinamismo, transversalidad, coordinación y futuro”.

BILIOTECAS MUNICIPALES

Además en cuanto a la actividad de las Bibliotecas Municipales, Gómez-Pimpollo destacaba el carácter social que las impregna y su cercanía a todos los vecinos y vecinas por su proximidad en cada barrio. En estos tres años se ha incrementado notablemente la actividad con incorporación de nuevas actividades entre las que destaco la participación en los certámenes y concursos de booktubers en colaboración con la Biblioteca Pública del Estado, y la realización de un viaje lector anual con los usuarios de los clubes de lectura, la renovación de mobiliario y equipamientos, especialmente en las bibliotecas de mayor edad donde no había sido renovado casi en 20 años.