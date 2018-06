El PP justifica en la "falta de consenso" su rechazo a la Ley de Mecenazgo

Martes, 12 junio 2018

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

El portavoz adjunto del PP en Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, ha justificado que su formación rechazase el dictamen de la Ley de Mecenazgo --que no salió adelante este lunes tras ausentarse Podemos de las votaciones y pese a que los 'populares' habían visto aprobadas sus enmiendas al texto-- alegando que dicha ley adolecía de "consenso".

En rueda de prensa, preguntado por el rechazo de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de las Cortes regionales al dictamen del Proyecto de Ley, Robisco ha criticado que el Gobierno regional, por medio de esta norma, pretendía dar "rango legal" a la Fundación Impulsa, en la que "ha malgastado el dinero y a la que ha convertido en una agencia de colocación de los suyos".

"La culpa de que esta ley no haya salido adelante no la tiene el PP. ¿Qué ha pasado para que el Gobierno regional se coma la Ley de Mecenazgo con patatas?. El Gobierno regional ha traído a escondidas muchas cosas en este asunto y no ha tenido el consenso suficiente para aprobarla", ha reiterado.

No obstante, el parlamentario 'popular', al margen de condenar el contenido de la ley, ha lamentado que la ausencia de Podemos, socio de gobierno del PSOE, impidiendo la aprobación de la norma sea "otro ejemplo de inestabilidad del Ejecutivo de Emiliano García-Page, "pues ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo" para aprobar esta ley.

"No sirve de nada que Page anuncie leyes, promesas, planes y planillos porque se las tumba su socio de gobierno", ha insistido el parlamentario del PP, que ha añadido que, visto lo ocurrido con la Ley de Mecenazgo, habría que preguntarse si el PSOE va a ser capaz de sacar más leyes. "La inestabilidad viene de las traiciones de Sánchez y de Iglesias", ha argumentado.

Preguntado sobre si lo ocurrido en la Comisión podría pasar factura al pacto de gobierno, luego de insistir en que en la Ley de Mecenazgo "ha habido tal chapuza que ha provocado que Podemos salga corriendo", ha lamentado el "esperpento" y que "la foto de ayer fuese la de Podemos corriendo y Page con la boca abierta, cuando lo normal es que hubiesen pactado las enmiendas".