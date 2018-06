Músicos locales, instrumentistas y cantantes participarán en el II KavaniJam de Cabanillas

Martes, 12 junio 2018

cultura

Guadalajara | El Dia

El acto central de esta cita es la interpretación al unísono de cinco grandes temas del rock a cargo de este amplio número de músicos y cantantes aficionados de la localidad. Al final se han superado los 60 participantes inscritos en la cita, entre bateristas, guitarristas, bajistas y cantantes, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Todos ellos tocarán desde el escenario las canciones '¿Quiénes somos, de dónde venimos, adónde vamos?', de Siniestro Total; 'Escuela de Calor', de Radio Futura; 'Frío', de Alarma; 'Lonely boy', de The Black Keys; y 'Rockin in the Free World', de Neil Young.

Lo harán según unas determinadas versiones que ya se han facilitado a todos los inscritos para que puedan practicar con ellas, y contando además con la ayuda de un "grupo base" que dirigirá la actuación. Habrá dos pases, uno a las 22.30 horas y el otro a las 00.00 horas. Los instrumentistas y cantantes cabanilleros han comenzado ya además con los ensayos conjuntos, bajo la coordinación de Marina Santiago, directora de la Escuela Municipal de Música de la localidad, en la parte vocal y de Iván Santiago en la instrumental.

En este evento hay programado una Feria de Bares en la que se ofrecerán tapas especiales para el evento. Además y como novedad, este año también habrá una Feria del Disco, para la compraventa de CD, vinilos o viejas cintas de casete.

CONCIERTOS EN DIRECTO Y DJS

Así, además de los dos pases de la actuación grupales de los músicos cabanilleros, habrá otras actuaciones musicales a lo largo de la jornada. Se han programado tres sesiones de pinchadiscos a cargo de otros tantos DJs de la localidad, un colectivo denominado Kavanis All-Stars Pinchas, y que está formado por los pinchadiscos Emi Mendi, Darío GuadalSoul y pDTK. Ellos ambientarán la jornada con una 'sesión vermú' a las 12.30 horas; una 'sesión lunch' a las 15.00 horas, y una sesión vespertina a las 18.30 horas.

En cuanto a actuaciones de música en directo, hay programados cinco grandes conciertos. A las 14.00 horas abrirán el escenario principal los alcarreños Flamencopatía & Dejé Compá, un conjunto que realiza una moderna interpretación de rumbas y piezas de flamenco, con fusión pop.

A las 19.30 horas será el turno de una sesión de batucada a cargo de Batu-Caba, formación procedente de la Escuela Municipal de Música de Cabanillas. Y a las 20.00 horas tocará 'La Banda del Cante Pirata', una formación que hace rock adaptado a público familiar, en una actuación especialmente pensada para los más pequeños. La conforman Filibustero Perla Blanca, Pirata Roberts, 'Bucanero Jack Espárrago, Capitán Barbacoa, Corsaria Halacabuyas, Capit-Ana y el reconocido escritor y músico Contramaestro Kike Babas.

La jornada subirá de decibelios a partir de las 21.00 horas, con la actuación de Zarigüeyas, una formación segoviana, que interpreta piezas de blues, country, rock y folk americano. Está formado por Cristina Angulo, Pilar Peñalosa, Héctor Heredero, Santi Angulo, Felipe Peñalosa, Gonzalo de las Heras y Amaya de las Heras.

Tras la actuación de Zarigüeyas llegará el primer pase del KavaniJam propiamente dicho, y tras este primer pase, un nuevo concierto, esta vez a cargo de Hot Mosquitos. Esta actuación arrancará a las 22.30 horas. Esta formación realiza versiones de grandes temas de los 60 y los 70, con rock, funk, soul y garaje entre sus estilos principales.

El grupo procede de Segovia, tiene siete años de trayectoria, y entre su repertorio tienen temas de Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet, Led Zeppelin, Steppenwolf, The Who, The Doors, James Brown, Dr.John, Rufus Thomas, Sonics, o High Numbers, entre otros. Tras esta actuación, a las 00.00 horas, llegará el segundo pase de la actuación grupal.

Finalmente, la jornada se cerrará con una sesión de música de baile, con el espectáculo DJ 'No Limit Sessions', que arrancará a las 00.30 horas.

UNA FIESTA CON "VESTUARIO SUGERIDO"

Desde la organización han pedido al público una propuesta para que acuda a la jornada con un determinado vestuario, y hacer así la fiesta más participativa. De este modo, se propone para la mañana acudir con camisas estampadas, floreadas o de 'estilo hawaiano'; y para la sesión de tarde-noche, hacerlo con las camisetas rockeras alusivas a grandes grupos de la historia, o incluso con algún disfraz de algún artista famoso.

Igualmente, han destacado que varios voluntarios de Onda Cabanillas, la emisora municipal de la localidad, realizarán un programa en directo durante buena parte de la jornada, con entrevistas a organizadores, músicos participantes y voluntarios de la organización.