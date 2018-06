El Teatro Rojas incrementa un 12% el número de espectadores con el Ciclo de Teatro Contemporáneo

Miércoles, 13 junio 2018

ENTREVISTA

Toledo | Carmela Clemente

El gran aumento del número de espectadores que ha concentrado el Teatro Rojas durante la última edición del Ciclo Temático de Teatro Contemporáneo, la decimonovena, ha sido todo un éxito, reuniendo así a cerca de 8.000 espectadores, un total de 7.878; en veinte representaciones, de los doce espectáculos programados en esta edición, que han tenido como prioridad la dramaturgia de autores españoles en activo.

Tanto en lo referido a la asistencia de público, número de compañías y presencia de grandes nombres de la escena, caben destacar para esta edición de Teatro Contemporáneo la presencia de grandes nombres de la escena como Fernando Tejero, Albert Boadella, Adriana Ozores, Clara Sanchís, Adolfo Fernández, Diana Palazón, César Oliva, Alberto Castillo-Ferrer, Marcial Álvarez, Mariano Llorente, Sonia Almarcha o Ramón Fontseré.

No obstante todo ha sido un “cóctel” perfecto que ha llevado al creciente interés y aumento progresivo de público y que obedece también, a la incorporación de un público más joven, que disfruta y se siente atraído por un tipo de teatro más en consonancia con la realidad de hoy en día, con los diálogos cotidianos, conectado más con la gente, y que en lo referido a los contenidos y a la estética se han visto reflejados en sus escenas interpretativas, en definitiva, lo que les provoca esa química y sugestión con la obra teatral.

Sobre estos y otros asuntos eldiadigital.es ha hablado con el director y gerente del Teatro Rojas de Toledo Francisco Plaza:

Todo el éxito que arrastra supongo que se debe al esfuerzo, el trabajo y el tesón en la gestión del teatro, usted, señor Plaza, que lleva realizando este trabajo desde el año 1992 ¿cómo ha evolucionado en su trabajo durante este largo recorrido? y ¿cómo llegó hasta aquí?



F.P. Yo me presenté junto con otros 44 profesionales y nuestros correspondientes trabajos, a un concurso de proyectos que hubo, primero seleccionaron seis y luego seleccionaron uno. Fue un concurso público para la realización del proyecto.

¿Cuál es el ciclo de teatro que atrae a más público?

F.P. En Toledo es el teatro clásico, el siglo de oro, es al que más espectadores acuden y el que está más consolidado y lo que notamos también es que se incorpora gente joven y le sigue el ciclo de danza y después el de teatro contemporáneo.



El público suele tener más interés por los títulos ya conocidos que un título reciente de un dramaturgo o una escritora joven y entonces esa resonancia en el espectador de esos títulos clásicos, la dramaturgia universal clásica como Shakespeare, Calderón, Lope, tiene más aceptación porque son más conocidos y por lo tanto llaman más la atención cuando programas una obra de ellos.

¿El novedoso espacio del Cafetín que tipo de obras va a albergar?

F.P. Se está transformando ese espacio para convertirlo en un espacio escénico alternativo de pequeño formato, calculamos que tendrá entre unas 130 ó unas 140 personas y se van a poder hacer espectáculos de pequeño y mediano formato para monólogos, dúos, tríos en música, para artes escénicas emergentes. Para creadores, autores y autoras, actrices y actores jóvenes que quieren probar y están haciendo su incursión en las artes escénicas. Estaría ubicado en el habitáculo que tenemos donde desarrollamos las ruedas de prensa y que corresponde a los cinco ventanales que se ven desde la fachada principal.



¿Cómo se desarrolla la programación para un teatro tan importante y de referencia como es éste?

F.P. Nosotros tenemos fijas unas líneas de programación, como son el Ciclo de Teatro Clásico, el Ciclo de Teatro Contemporáneo, Ciclo de Teatro en Familia, Ciclo de Danza, que son ciclos temáticos que conforman una propuesta con un número determinado de funciones de teatro, de conciertos, etc, y esos criterios son aprobados por la dirección artística y el director que en este caso soy yo. Esto a su vez, se le hace llegar al consejo rector, que es un organismo autónomo, que lo preside el concejal de Cultura que esté en ese momento.

¿Todos los años elaboran la misma secuencia de ciclos teatrales?

F.P. Claro, sí, es un criterio de trabajo que es por ciclos temáticos que pueden ser, en este último caso ha sido el de teatro contemporáneo, también está el ciclo cásico, el siglo de oro, que es en lo que estoy trabajando ahora, y en este ciclo haremos la XXVI Edición y que coincide con los años que yo llevo aquí. Luego también tenemos ciclos que pueden ser humos en el teatro, de danza que también estamos trabajando por ello para sacar una programación en el otoño, el ciclo de teatro y música en familia que va destinado a los niños y niñas, papás, tíos, abuelos, etc. Y otros ciclos que nos podemos ir inventando a medida que entendemos que hay una sensibilidad o un espectáculo fuera de ciclo como pueda ser lírica o campañas escolares en todos los niveles de la educación y ahora estamos haciendo un programa de actividades que tienen que ver también con proyectos solidarios, con ONG´s, tenemos ahora este programa hasta el día 22 de junio.

¿Cómo funciona el consejo rector del patronato municipal del Teatro Roja?



F.P. Un organismo autónomo cuya fiscalización y supervisión lo lleva el consejo rector que está integrado por representantes de todos los grupos políticos que han obtenido representación en el Ayuntamiento de Toledo y lo preside el representante del grupo político que ha ganado las elecciones. Este consejo rector tiene como misión velar por la buena marcha del patronato municipal del Teatro Rojas en todos sus objetivos, artísticos, técnicos, mantenimiento del edificio, y técnicos. Lo preside la persona que ostenta el cargo de concejal de cultura, en este caso la nueva concejal Nuria Cogolludo que previsiblemente tenga la reunión de su primer consejo rector el próximo martes, pero la fecha está aún sin confirmar.

¿Cómo se financia el Teatro?

F.P. Tengo una aportación por parte del Ayuntamiento de Toledo, tengo otra parte muy importante por los ingresos de taquilla que obtenemos con la venta de entradas y una tercera parte cada día más importante que es por el patrocinio de empresas colaboradoras, también mediante convenios con otras instituciones como la Diputación de Toledo, o la consejería de Educación y Cultura a través del programa Artes Escénicas o a través del programa Platea del Ministerio de Cultura. Tenemos una política de colaboración y de patrocinios con entidades públicas y privadas que nos ayudan a completar nuestra financiación municipal.

¿Cómo han ido los últimos años de la crisis en el teatro?



F.P. Pues nuestros resultados estos últimos años han sido inmejorables, el año pasado dimos un remanente de tesorería muy importante y la venta de entradas se ha visto incrementada en un crecimiento de un 12% en este año aunque nunca llegamos a equilibrar los gastos con los ingresos porque este es un teatro muy pequeño y las entradas son muy baratas, porque son asequibles, ya que la política del Patronato es hacer posible y al alcance de todos las Artes Escénicas a precios muy razonables. No tenemos como primera vocación el negocio, obtener beneficios con las entradas que compran los ciudadanos como legítimamente podría hacer una empresa privada, nosotros no tenemos eso como prioridad por lo tanto, tenemos buenos resultados económicos pero nunca hasta el punto de compensar los ingresos.

¿Cree que podrá seguir financiándose así como siempre?

F.P. Ahora vivimos en una etapa más esperanzadora, parece ser, y con ello las empresas van a poder aumentar con apoyo económico al teatro.

¿Y pensar en volver a tener escuela de teatro municipal?

F.P. Nosotros tuvimos escuela de teatro desde el año 1992, era parte de mi proyecto y uno de los motivos por los que fue el proyecto ganador, era la puesta en marcha de una escuela municipal de teatro y estuvo hasta 1999, fueron 7 cursos y salieron dos promociones y después lo que hemos hecho, dependiendo ya de nuestra capacidad económica, es proponer determinadas acciones formativas que tienen que ver con talleres, seminarios, etc.



Es muy necesario tener un proyecto formativo no sólo para la ciudad si no para la región también, creo que debemos ser la única comunidad autónoma que no tiene una escuela superior de arte dramático.