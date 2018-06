La Diputación renueva su apuesta por el mantenimiento y puesta en marcha de senderos en la provincia

Martes, 12 junio 2018

Y para ello cuenta con un gran aliado, que no es otro que la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha (FDMCM), con quien acaba de renovar el convenio de colaboración, por el que la institución provincial le concede una ayuda de 60.000 euros para que continúe trabajando en la red de senderos de nuestra provincia y que ha permitido que, en la actualidad, se dispongan de cerca de 1.400 kilómetros en casi un centenar de senderos homologados.

Rúbrica que ha tenido lugar hace unos días en el Albergue de Fuente de las Tablas y que ha corrido a cargo de los presidentes de la Diputación y de la FDMCM, Benjamín Prieto y Carlos Ortega, respectivamente, quienes han estado acompañados del diputado de Deportes, Óscar Pinar, y la coordinadora del Consejo de Gestión de Senderos de Cuenca, Inés Ballega.

Prieto ha subrayado la gran importancia que la Diputación le otorga a los senderos como un recurso fundamental para mostrar a conquenses y visitantes la gran riqueza medioambiental y paisajística que atesora nuestra provincia. Interés común con esta federación castellano-manchega, que, además, según ha resaltado, viene colaborando desde hace bastantes años no solo en el acondicionamiento y conservación de senderos, sino también en su promoción y difusión a través de la Guía de Senderos de la Provincia de Cuenca.



Importante labor la de la FDMCM que, a su juicio, permite, además, a una administración como la Diputación conquense llegar a donde no lo suele hacer, sirviéndose para ello de su experiencia y conocimientos sobre las necesidades y gustos de los aficionados a este tipo de actividad en la naturaleza, como es el senderismo.

Ortega, por su parte, no ha dudado en valorar muy positivamente la renovación de este convenio de colaboración y agradecer al presidente de la Diputación esa firme apuesta por los senderos, no solo apoyando su mantenimiento, sino, además, incrementando la inversión. Todo un acierto, en su opinión, porque, según ha afirmado, toda inversión en senderos se ve quintuplicada en beneficio del municipio en el que se encuentra ubicado.