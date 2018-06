La Junta tendrá que ver "las distintas sensibilidades" que hay en Podemos tras rechazar la Ley de Mecenazgo

Miércoles, 13 junio 2018

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, sobre la posibilidad de modificar el texto de la Ley de Mecenazgo, que esta semana no ha superado el trámite parlamentario, ha dicho que de momento el Ejecutivo no ha tomado una decisión y ha apuntado que lo que sí tendrá que ver "sin aspavientos" son las "distintas sensibilidades" que hay dentro de Podemos y que "pueden no coincidir".