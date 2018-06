Cerrado el proceso de cesión de terrenos a universidad privada por falta de promotores

Jueves, 14 junio 2018

TALAVERA DE LA REINA

Toledo | ELDIAdigital.es

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha dado por cerrado el procedimiento abierto para la concesión demanial de parcelas municipales para la implantación del proyecto de la universidad privada de nuevas tecnologías 'Fray Hernando' debido a la "falta de interés" de los promotores.



En la rueda de prensa de la Junta de Gobierno local, la portavoz del equipo de Gobierno, María Rodríguez, ha explicado este jueves que el procedimiento para la redacción del anteproyecto para la adjudicación del derecho de concesión de las parcelas, ubicada en la zona de La Barrosa, destinado a la creación de una universidad de iniciativa privada, "ha quedado desierto", por lo que se ha procedido a archivar el expediente.



Rodríguez ha asegurado que los promotores no han presentado "ni proyecto ni aval" después de que el equipo de Gobierno se pusiera a disposición de la Universidad 'Fray Hernando' para "facilitarles los trámites para implantarse en Talavera, pues podía ser un proyecto que beneficiaría a la ciudad".



La portavoz ha recalcado que "si no hay interés por parte de esa empresa, tampoco hay interés por parte de este Ayuntamiento de sacar el procedimiento, que no ha recibido propuesta por parte del interesado ni de ningún otro".

"Por parte del Ayuntamiento siempre hemos puesto todo de nuestro lado para que esa universidad se instalase en Talavera, aun sabiendo que no contaban con la autorización de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la implantación de los estudios", ha manifestado.



Por otra parte, la Junta de Gobierno local ha aprobado las bases y programa para la provisión de plazas vacantes de arquitecto y arquitecto técnico en la plantilla del Ayuntamiento de Talavera, pues, según ha informado Rodríguez, "se ha negociado con todos los sindicatos", por lo que se abre un proceso de selección de personal en el que los aspirantes deberán superar varios exámenes.