Fernández defiende la actuación de la Junta en la filtración del la OPE de médico de familia

Así lo ha puesto Fernández de manifiesto durante su intervención en un debate parlamentario planteado por el PP en las Cortes sobre este asunto, donde ha repasado la cronología de los hechos acentuando el "enorme esfuerzo" de su equipo para poner en marcha las oposiciones "tras ocho años sin convocarse".

Ha recordado que toda vez que el tribunal corrector de los exámenes "observó un patrón de respuesta que le llamó la atención", el día 25 de abril, sólo un día después de detectarse, la Dirección General de Recursos Humanos "se personó en la Fiscalía".

Fue ya el 17 de mayo cuando el fiscal jefe de Toledo comunicó que se formulaba denuncia a la vista de los hechos, por lo que el Sescam suspendió administrativamente el procedimiento.

Frente a estos hechos, ha afeado al PP sus "ganas de montar escándalo". Además, ha insistido en que se trata del "único procedimiento con indicios de irregularidad" de todos los impulsados por su Consejería.

"Vamos a tener serenidad y contundencia cada vez que tengamos indicios de irregularidad", ha afirmado Fernández Sanz, quien ha acusado al PP de "dejadez y desconocimiento de los procedimientos".

La diputada de Podemos María Díaz ha visto "necesario y fundamental" la incorporación de más profesionales al sistema regional de salud por el bien de los ciudadanos y de la región, al tiempo que ha valorado que en la actualidad se estén desarrollando procesos selectivos para recuperar la sanidad después "de la debacle" del PP.

Bajo el punto de vista de la parlamentaria de Podemos, los opositores no son números, son personas. "Por eso no dudamos en la necesidad de aplicar todos los mecanismos de control necesarios para garantizar los resultados aun siendo necesario la paralización del proceso", ha añadido.

Así, ha cargado contra las "declaraciones irresponsables" del PP y ha dicho que si tiene alguna prueba de fraude que acuda a los tribunales y deje de "sembrar dudas e incertidumbres" sin tener "ni una sola prueba". "Si la Consejería puso el asunto desde el minuto cero en manos de la Fiscalía nos parece bien el proceder", ha señalado, para decir también al consejero que ponga todo lo que esté en su mano para que esta situación no se vuelva a producir.

Por su parte, el diputado del PSOE Fernando Mora ha comenzado su intervención señalado que la actuación del Sescam y de la Consejería de Sanidad en este asunto ha sido "rigurosa, transparente y pulcra" y añadiendo que no entiende que la oposición quiera "dinamitar el sistema sembrando todo de sospechas".

"La Consejería lo ha hecho bien, lo ha detectado y lo ha puesto en manos de la Fiscalía, que lo puesto a su vez en manos del juez", ha indicado, para pedir al PP que si tiene sospechas las denuncie en los tribunales, y afirmar que lo que pretenden es "cuestionar" todo el sistema sanitario porque los 'populares' no creen en él.

Por todo ello, ha instado al PP a hacer una oposición responsable y no "inventarse" los problemas. "Hay que actuar con la responsabilidad de una formación que se entiende que no solo ha sido gobierno sino que quiere volver a serlo. Hay que tener una actitud constructiva y no ser dinamiteros y un partido extremista".

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha lamentado que el consejero no haya dado explicaciones sobre lo que ha considerado un "escándalo", faltando desde su punto de vista al respeto a los opositores. "Ligero, irresponsable y falto de un ejercicio de responsabilidad", ha calificado las palabras de Fernández Sanz.

Tras afirmar que en otras regiones, por casos parecidos, se han producido dimisiones, ha lamentado que en la región sea algo "normal", como lo es, según ha añadido, que haya gente vinculada a la gerente de un hospital que saque 25 puntos más que otros. "Los profesionales están indignados y escandalizados y ven en su gobierno una amenaza para un servicio público esencial", ha añadido.

Por ello, el portavoz de los 'populares' castellano-manchegos ha pedido al consejero que diga si alguien va a asumir responsabilidades, si va dimitir alguien o qué garantías puede ofrecer para la limpieza de los procesos selectivos.