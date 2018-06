UN EURO (Por Eduardo Martínez Rico)

Jueves, 14 junio 2018

BLOGS | ELDIAdigital

La vida hay que verla con perspectiva. Lo que estamos viviendo ahora puede parecernos gris, falto de interés, incluso triste. Pero dentro de un tiempo, unos años seguramente, eso puede adquirir sentido, coherencia, junto con multitud de sucesos que ahora mismo tienen lugar, nos están sucediendo, pero que se nos escapan.



Hace tiempo me di cuenta de que la vida, más que para vivirla, es para recordarla; quiero decir para recordarla mientras la estamos viviendo, juntando esos dos ritmos, esas dos velocidades, esas dos vidas, en el fondo, que forman la misma vida.



Habría una tercera vida, la del futuro, con sus esperanzas, sus proyectos, sus frustraciones que debemos evitar, pues seguramente las verdaderas frustraciones consisten en una abdicación, un abandono, cuando el futuro está abierto a muchas realizaciones. Claro que hay que perseguir y luchar, en el sentido más amplio de la palabra, por esos objetivos.



En fin, no quiero simplificar todo esto, tan complejo, en un breve artículo. Yo sólo quería recordar un episodio de mi adolescencia, en el fondo muchos episodios de mi vida: las lecturas de las novelas de Julio Verne.



El otro día, en mi librería de viejo habitual, El Desván del Libro, a la que tan feliz acudo cuando puedo, compré La vuelta al mundo en ochenta días, de Julio Verne. Costaba un euro, estaba entre los libros de oferta, en una caja en la entrada. Ahora que lo pienso tal vez costaba un euro porque… ¿quién no tiene hoy en día, aficionado a los libros, La vuelta al mundo en ochenta días? Pues bien, yo no lo tenía, porque lo presté hace tiempo y no ha vuelto todavía a mi casa.