CLM trabaja en una ley de RTVCM que tendrá un borrador "en un tiempo razonable"

Jueves, 14 junio 2018

Ha sido durante el debate en el pleno de las Cortes sobre las necesidades de financiación de la televisión regional y en su turno de palabra para cerrar el debate cuando Guijarro ha indicado que la Junta ya ha estado viendo cuáles son los modelos de las televisiones autonómicas en España, así como modelos de gestión y modelos jurídicos.

También ha señalado que se está estudiando la nueva normativa de la Unión Europea y los modelos de financiación de otras televisiones autonómicas de otros países de la UE. "Creemos que hay que modernizar la Ley y ponerla al día viendo cuál es la realidad de Castilla-La Mancha", ha apuntado.

GARANTIZAR LA VIABILIDAD

Sobre el debate presentado a iniciativa del PP, ha justificado que el último préstamo de 3,9 millones de euros por parte del Instituto de Finanzas regional al Ente público ha sido para garantizar su viabilidad debido al cambio en 2012 por parte de la Agencia Tributaria en la forma en que se deducen el IVA estos entes autonómicos.

Asimismo, ha afirmado que la "inseguridad fiscal" creada por la Agencia Tributaria al no poder estos entes autonómicos deducirse todo el IVA está provocando una inestabilidad financiera "preocupante" que da lugar a fondos de maniobra negativos, dificultades para cumplir los compromisos de pago y morosidad.

"Las comunidades autónomas llevan mucho tiempo pidiendo que a estos entes se les deje desgravarse el IVA en su totalidad como lo venían haciendo desde 2012", ha indicado Guijarro, para señalar que a pesar de tener una sentencia favorable en este sentido, el ente castellano-manchego tiene que seguir interponiendo recursos ante la Audiencia Nacional para evitar la liquidación del unilateral IVA por parte de Hacienda.

"UN AGRAVIO COMPARATIVO"

Así, considera "un agravio comparativo de difícil justificación" que otras televisiones autonómicas como la de Galicia sí que haya cobrado las devoluciones del IVA como consecuencia de la sentencia. "Se está utilizando a la televisión autonómica regional desde un punto de vista bastante torticero por parte de la Administración Tributaria", ha dicho.

También ha querido destacar el vicepresidente primero que no entiende esta comparecencia solicitada por parte del PP porque esta situación se venía dando también en la época en la que los 'populares' gobernaron en la comunidad autónoma y el Gobierno de María Dolores de Cospedal concedió al ente público 7,9 millones de euros para paliar estos mismos problemas de tesorería.

"Queremos garantizar la viabilidad del servicio y los puestos de trabajo de los profesiones ante un problema que nos hubiera gustado que se hubiera resuelto hace ya mucho tiempo, ya que nadie en el sector audiovisual entiende la forma de proceder de la Agencia Tributaria persiguiendo a las televisiones autonómicas y queriendo encarecer los servicios prestados", ha concluido.

PODEMOS APROVECHA PARA VOLVER A PEDIR UNA LEY PARA EL ENTE

La diputada de Podemos María Díaz se ha alineado con el argumento de Martínez Guijarro para recalcar que ahora se podrá pedir al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez un cambio de criterio al respecto de esta situación.

Ha dicho que todo el dinero que esté "bien empleado" en la televisión pública siempre será positivo "como ocurre en cualquier otro ámbito", tras lo que ha considerado que la televisión pública "también es un motor importante para la región".

"Si esos 3,9 millones de euros que se han podido facilitar se emplean bien, por nuestra parte, no va a haber ningún problema", ha indicado, asegurando que los miembros de Podemos "no serán alarmistas" al respecto sólo por "intentar garantizar la viabilidad del Ente público".

PSOE DEFIENDE LA GESTIÓN ECONÓMICA

La parlamentaria del PSOE Blanca Fernández ha arrancado su intervención para recordar que el único aumento presupuestario que durante esta legislatura ha tenido el Ente ha ido a parar a las mejoras salariales de los trabajadores y a la necesaria renovación tecnológica.

Después de dejar claro que la aportación de 3,9 millones no es algo que no hubiera hecho cualquier otro Gobierno, ha dicho que "no se puede comparar, en ningún caso, el periodo que gestionó Nacho Villa el medio público", un mandato que fue "vergonzante".

"A cualquier socialista le daban ganas de salir corriendo cuando veía una cámara de la televisión pública, porque sabía que iba a salir alguna polémica inventada. Eso es lo que sufrieron muchos alcaldes", ha rememorado.

PP: "TRATAN DE TERGIVERSAR LA REALIDAD"

Bajo el punto de vista de la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, el Gobierno regional ha tratado "de tergiversar" la realidad achacando la culpa de los problemas del ente público al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. "Pero no han dicho que van a intentar resolverlo", ha lamentado.

Así, ha preguntado al Gobierno regional por qué no se sienta ahora con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez para intentar resolver el problema de la televisión de Castilla-La Mancha y ha preguntado a los socialistas si es por las malas relaciones que tienen con el nuevo Ejecutivo.

Por último, ha afirmado que la televisión regional, a la que ha denominado "TelePage", le cuesta a los castellano-manchegos 19 millones de euros más que la pasada legislatura y ha criticado que ese incremento presupuestario sea para "lavar la imagen" del presidente regional y para "silenciar al resto de la sociedad civil".